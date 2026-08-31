خبر نویسنده: 3241 ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ۰۹:۲۶ زمان مطالعه: 3 دقیقه ★ — ( ۰ )

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در مبارزه با فساد هیچ گونه تعارف و مماشاتی نداریم

سرویس کردستان - بازرس کل استان کردستان با تأکید بر برخورد قاطع و بازدارنده با فساد، گفت: سازمان بازرسی در کنار رویکرد پیشگیرانه و کمک به دستگاه های اجرایی برای حل مسائل، در صیانت از حقوق بیت المال و مقابله با فساد هیچ گونه تعارف، مصلحت اندیشی و مماشاتی نخواهد داشت.

به گزارش کرد پرس، محمدامین حیدری در دیدار با آرش لهونی، استاندار کردستان که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، با اشاره به ضرورت حمایت و پشتیبانی از دستگاه های اجرایی، گفت: رویکرد سازمان بازرسی، پیشگیرانه، راهگشا و مبتنی بر کمک به مدیران برای رفع مشکلات مردم است. وی افزود: بازرسی کل استان تلاش می کند با ارائه هشدارهای به موقع، مکاتبات سازنده و بررسی کارشناسی، آسیب ها و خلأهای موجود را شناسایی و برای رفع آنها راهکار ارائه کند تا روند خدمت رسانی به مردم متوقف نشود. بازرس کل استان کردستان اظهار کرد: در برخورد با فساد هیچ گونه تعارف، مصلحت اندیشی و مماشاتی وجود ندارد و در چارچوب قانون و با رعایت اصول اخلاقی، برخورد قاطع و بازدارنده با تخلفات و فساد انجام خواهد شد. سد ژاوه نیازمند تصمیم گیری در سطح ملی است حیدری با اشاره به برخی مسائل مهم استان، موضوع سد ژاوه را از جمله دغدغه های جدی مردم و مسئولان دانست و ادامه داد: ابعاد این موضوع باید به صورت دقیق بررسی و تبیین شود و برای رفع موانع آن از ظرفیت مراجع و مقامات ملی استفاده کرد. وی یادآور شد: حل برخی مسائل استان از محدوده تصمیم گیری صرفاً استانی فراتر است و نیازمند اهتمام و تصمیم گیری در سطح ملی است. بازرس کل استان کردستان با اشاره به تجربه حل بحران آب بانه، بیان کرد: در این موضوع، با گره گشایی تخصصی و ایجاد هم افزایی در سطح کلان، مسئله برطرف شد و می توان از همین الگو برای پیگیری و رفع موانع موجود در طرح سد ژاوه نیز استفاده کرد. پیگیری تأمین آمبولانس برای کردستان حیدری همچنین کمبود ناوگان امدادی را یکی از نیازهای مبرم استان دانست و گفت: تأمین آمبولانس و خودروهای امدادی برای کردستان ضروری است و می توان از ظرفیت های قانونی منطقه آزاد تجاری برای واردات این خودروها استفاده کرد. وی افزود: در این زمینه رایزنی هایی با رئیس اورژانس کشور انجام شده و پیگیری های لازم برای انعقاد تفاهم نامه و تأمین اعتبارات مورد نیاز در حال انجام است. بازگشت ۲۰۰ هکتار اراضی ملی به بیت المال بازرس کل استان کردستان به اقدامات بازرسی کل استان در حوزه صیانت از حقوق بیت المال اشاره کرد و اظهار کرد: نظارت بر چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شرایط حساس و مقابله با زمین خواری از جمله محورهای فعالیت این مجموعه بوده است. حیدری ادامه داد: در سال گذشته با پیگیری های بازرسی کل استان، ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی و ۴۶۰ هزار مترمربع از اراضی دولتی و شهری به صورت قطعی رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد. تقدیر استاندار کردستان از نقش راهگشای بازرسی در ادامه این دیدار، آرش لهونی، استاندار کردستان نیز با قدردانی از حضور بازرس کل استان، نقش تعاملی و تخصصی بازرسی کل را در پیشبرد امور اجرایی استان مؤثر دانست. وی همراهی بازرسی کل استان در پروژه «قشلاق ـ گریزه» را از نمونه های همکاری مؤثر این مجموعه عنوان کرد و بیان کرد: این همراهی زمینه تسریع در اجرای پروژه، جلب مشارکت سرمایه گذاران و صیانت از منافع عمومی را فراهم کرده است.