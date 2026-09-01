حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، اعلام کرد اقدامات مبارزه با فساد تنها به تعقیب افراد مظنون محدود نمی‌شود، بلکه دولت در تلاش است با بستن منافذی که فسادگران از آنها سوءاستفاده می‌کنند، زمینه‌های وقوع فساد را نیز از بین ببرد.

به گزارش کردپرس، حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد سطح اقدامات دولت برای مقابله با فساد تنها به تعقیب افراد مظنون محدود نمی‌شود، بلکه خشکاندن منابع و بستن منافذ فساد را نیز شامل می‌شود.

او گفت اقدامات و تدابیر اتخاذشده از سوی هیئت پاکدستی عراق با هدف شناسایی و بستن خلأهایی ادامه خواهد یافت که مفسدان از آنها برای انجام فعالیت‌های فسادآمیز سوءاستفاده می‌کنند.

عبودی تأکید کرد مقابله مؤثر با فساد نیازمند جلوگیری از ایجاد فرصت برای سوءاستفاده و از بین بردن زمینه‌هایی است که امکان ارتکاب فساد را فراهم می‌کنند.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که نهادهای قضایی و نظارتی عراق در هفته‌های اخیر از توقیف مبالغ قابل‌توجهی پول، املاک و خودرو در پرونده‌های فساد خبر داده‌اند.