اتاق بازرگانی و صنایع اربیل و شرکت «برایت کاسل موتورز»، نماینده رسمی مرسدس‌بنز در عراق، با هدف توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.

به گزارش کردپرس، کامران صلاح باجگر، معاون رئیس اتاق بازرگانی اربیل، اعلام کرد که این توافق از تاریخ توافق وارد مرحله اجرا می‌شود و فرصت‌های مناسبی برای اعضای اتاق و شرکت‌های کوچک، به‌ویژه در زمینه تأمین قطعات یدکی خودرو، فراهم خواهد کرد.

بر اساس این توافق، دو طرف در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه، ارائه پیشنهادهای ویژه به اعضای اتاق بازرگانی و برگزاری کارگاه‌ها و تبادل اطلاعات همکاری خواهند کرد.

به گفته معاون رئیس اتاق بازرگانی اربیل، این همکاری همچنین با هدف کاهش فشار بر دولت اقلیم کردستان در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان انجام می‌شود.