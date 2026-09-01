حشد شعبی اخبار تخلیه پایگاههایش در الانبار را تکذیب کرد
به گزارش کردپرس، حشد شعبی عراق با انتشار بیانیهای، گزارشهای منتشرشده درباره تخلیه پایگاههای این نیرو در استان الانبار را رد کرد.
قاسم مصلح، فرمانده عملیات حشد شعبی در الانبار، اعلام کرد: «گزارشهایی را که درباره تخلیه پایگاههای حشد شعبی در استان الانبار منتشر شده است، رد میکنیم؛ این اخبار با واقعیت فاصله دارد.»
او افزود که بر اساس برنامه امنیتی، تمامی پایگاههای حشد شعبی در بالاترین سطح آمادهباش قرار دارند و نیروهای این سازمان بهطور عادی به انجام مأموریتهای خود ادامه میدهند.
این تکذیب در حالی مطرح میشود که به گفته برخی منابع امنیتی عراق، حشد شعبی شمار نیروهای خود را در پایگاههایش در الانبار کاهش داده و حضور نیروها را بهصورت نوبتی تنظیم کرده است.
این تحولات همزمان با افزایش تنشهای نظامی میان آمریکا و ایران و حملات متقابل دو طرف در منطقه رخ داده است.
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