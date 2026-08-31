وزیر پیشمرگه: تفاهمنامه اقلیم کردستان و آمریکا تمدید نمیشود
به گزارش کردپرس، شورش اسماعیل، وزیر پیشمرگه، به شبکه «روداو» گفت که یادداشت تفاهم میان نیروهای ائتلاف و نیروهای پیشمرگه در ابتدای ماه سپتامبر به پایان میرسد.
شبکه BBC به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که پنتاگون به مقامات اقلیم کردستان اطلاع داده است که یادداشت تفاهم با وزارت پیشمرگه را که در ۳۰ سپتامبر به پایان میرسد، تمدید نخواهد کرد. در پی این تصمیم، کمک مالی آمریکا به نیروهای پیشمرگه نیز قطع خواهد شد؛ کمکی که ۶۱ میلیون دلار از بودجه مالی امسال پنتاگون برای آن اختصاص داده شده بود.
وزیر پیشمرگه گفت: «ما در اقلیم کردستان چهار سال پیش یادداشت تفاهمی با ائتلاف امضا کردیم. این یادداشت برای چهار سال بود و در ماه سپتامبر، چهار سال آن به پایان میرسد. تمام بندهای این یادداشت، همانگونه که توافق شده بود، اجرا شدهاند.»
شورش اسماعیل افزود: «در طول این چهار سال، هر دو طرف بهطور کامل به مفاد یادداشت تفاهم پایبند بودند. یکی از بندهای اصلی این یادداشت، یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه بود که بهطور کامل اجرا شده و اکنون هیچ نیروی پیشمرگهای خارج از چارچوب وزارت پیشمرگه وجود ندارد.»
وزیر پیشمرگه درباره روند یکپارچهسازی نیروها نیز گفت: «نیروهای پیشمرگه در دو منطقه، ۱۱ لشکر و یک فرماندهی سازماندهی شدهاند و زیر نظر وزارت پیشمرگه فعالیت میکنند.»
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