ملا لقمان پینجوینی: انتخابِ تنگه هرمز به عنوان قلمرو آمریکا خوابی است که تا روز قیامت تعبیر نمیشود
به گزارش کردپرس، «ملا لقمان پینجوینی» نماینده رسمی حزب سوسیال دموکرات کُردستان عراق در ایران، در مطلبی تحت عنوان «جنگِ گرسنگی» نوشت: فهرستِ جنگها زیادند از جمله؛ جنگِ گرم، جنگِ سرد، جنگِ روانی، جنگِ رسانهای و ...؛ ولی از همه اینها دشوارتر و تراژدیتر «جنگِ گرسنگی و جنگِ اقتصادی» است! چونکه این جنگ، همچون ضربالمثل کُردی که میگوید «تر و خشک با هم سوختن است»؛ زورگویان جهان با این جنگ، میخواهند تمام جامعه بشریت را به زیرسلطه خود بکشانند.
رژیم بعث صدام، محاصره مضاعف اقتصادی بر روی کُردستان اعمال کرد
این شخصیت سیاسی اقلیم کُردستان در ادامه سخنانش افزود: ملت کُرد، در دهه 90 میلادی؛ این جنگ را با خون و پوست و استخوان خود تجربه کرده است. در زمان محاصره اقتصادی بر روی عراق، رژیم بعث صدام هم، محاصره و تحریم مضاعفی بر روی کُردستان اعمال کرده بود. در حقیقت، مردم کُردستان؛ در مبارزه و رویارویی با این دو جنگِ نابرابر، خسته و درمانده شده بودند.
چکمههای سیاه دشمن بعثی به خاک کُردستان برنگشت
وی همچنین گفت: در آن زمان، گرسنگی به مرحله اوج خود رسیده بود، به نوعیکه بارها مشاهده کردیم که رئیس خانواده، جانِ زن و بچه خود را با دارو میگرفت تا در نتیجه فقر شدید و گرسنگی؛ همسر و فرزندانش دچار بیحرمتی نشوند و شرف و ناموسشان، به خطر نیافتد. با همه این تراژدیها تسلیم این خواسته نابجا نشد که یک بار دیگر، چکمههای سیاه دشمن بعثی به خاک کُردستان برگردند.
اراده ملتِ زنده ایران؛ از شمشیر ضحاکهای تاریخ، برندهتر است
این تحلیلگر سیاسی در ادامه اظهار داشت: هم اکنون، رژیم آمریکا به صورت خیلی ظالمانه، از همان سیاستِ کثیف در برابر مردم ایران، پیروی میکند که مطمئنم در این حوزه هم با شکست، مواجه خواهد شد. چون همیشه، اراده ملتِ زنده؛ از شمشیر ضحاکهای تاریخ، برندهتر است. هر کسی از تاریخ ایران، شناخت داشته باشد؛ به خوبی میداند که ایرانیان، خاک، برگ و گیاهان سرزمینشان را میخورند؛ ولی خود را تسلیم بیگانگان، سلطهگران و زورگویان جهان نخواهند کرد.
«جنگِ گرسنگی» آمریکا، نشانه برافراشتن پرچم سفید در میدان جنگِ گرم است
نماینده رسمی حزب سوسیال دموکرات کُردستان عراق در تهران، درباره اعمال ظالمانه «فشار اقتصادی» و تحریمهای ایالات متحده بر علیه ملتِ ایران، تصریح کرد: آمریکا وقتی در جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و همچنین نبرد دریایی تنگه هرمز در خلیج فارس؛ یعنی جنگِ گرم با شکستِ خفتبار مواجه شد، به «جنگِ گرسنگی» روی آورد. که این خود، نشانه برافراشتن پرچم سفید در میدان جنگِ گرم است.
رئیسجمهور آمریکا خود را نابود میکند و هیچ دستاوردی برای کشورش به ارمغان نمیآورد
«ملا لقمان پینجوینی» در پایان این یادداشت تأکید کرد: رئیسجمهور آمریکا در داخل ترس و وحشتی عجیب و خودساخته گرفتار شده است، غیر از اینکه خود را نابود میکند؛ هیچ دستاوردی نیز برای کشورش به ارمغان نمیآورد. انتخابِ تنگه هرمز به عنوان قلمرو خاک آمریکا، خوابی است که تا روز قیامت و آخرالزمان تعبیر نخواهد شد. در واقع، این دست و پازدن؛ بخشی از تنگناها و فشارهای بزرگ در برابر مردم آمریکا و چشمان جهانیان است و در حقیقت، از آن به عنوان یک فرصت و شعار انتخاباتی استفاده میکند.
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