نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در اربیل از کلمنس زیمتنر، سفیر اتحادیه اروپا در عراق، استقبال کرد و از نقش و حمایت مستمر اتحادیه اروپا از عراق و اقلیم کردستان قدردانی کرد؛ سفیر اتحادیه اروپا نیز بر ادامه همکاری و حمایت این اتحادیه تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در اربیل از کلمنس زیمتنر، سفیر اتحادیه اروپا در عراق، استقبال کرد و از نقش و حمایت مستمر اتحادیه اروپا از عراق و اقلیم کردستان قدردانی کرد.

بر اساس بیانیه ریاست اقلیم کردستان، در این دیدار که «اشتفان وِنت»، مسئول جدید دفتر اتحادیه اروپا در اربیل نیز حضور داشت، نچیروان بارزانی ضمن قدردانی از نقش و حمایت مستمر اتحادیه اروپا از عراق و اقلیم کردستان، آغاز به کار مسئول جدید دفتر اتحادیه اروپا در اربیل را تبریک گفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

در این بیانیه آمده است که کلمنس زیمتنر، سفیر اتحادیه اروپا در عراق، بر تعهد اتحادیه اروپا به حمایت و همکاری با عراق و اقلیم کردستان تأکید کرد و خواستار گسترش بیشتر روابط شد. وی همچنین اعلام کرد که اتحادیه اروپا در همه زمینه‌ها به حمایت و کمک‌های خود ادامه خواهد داد.

بر اساس این بیانیه، تحولات داخلی عراق و اقلیم کردستان و آخرین تحولات منطقه نیز از دیگر محورهای گفت‌وگوی نچیروان بارزانی و هیئت اتحادیه اروپا در این دیدار بود.