خروج پاتریوتها و سرقت سلاحها/ ریبوار کریم ولی
کردپرس
از اینجا به بعد، آمریکا با یک سامانه دفاعی کوچکشده و کمهزینه، تنها از محدوده کنسولگری خود در اربیل محافظت میکند و دیگر حاضر نیست برای حفاظت از «بیبی»، مقر بارزانی، موشکهای میلیوندلاری شلیک کند تا یک پهپاد ۳۰ هزار دلاری جمهوری اسلامی را سرنگون کند!
پیامدهای این تصمیم در آیندهای نزدیک، هزینه سنگینی برای اقلیم خواهد داشت که مقصر اول و آخر آن حزب دمکرات (پارتی) است. چرا؟
بر اساس اطلاعات، این باور عمومی در دولت آمریکا شکل گرفته است که بهطور مشخص حزب دمکرات و در داخل حزب نیز مسرور بارزانی، «ملا محسن آژانس» و «ریبَر احمد»، وزیر داخله، هر کدام به خیال خود سر ترامپ را کلاه گذاشتهاند. چگونه؟
در زمستان گذشته، زمانی که مردم در ایران در اعتراض به حکومت به خیابانها آمدند، حجم بسیار زیادی از سلاحهای سبک از نوع «امفور» از سوی آمریکا به اربیل فرستاده شد تا به دست معترضان در ایران برسد.
آن مثلثی که پیشتر نام بردم، بخش زیادی از این سلاحها را برای خود ضبط و پنهان کردند و آن بخشی هم که قرار بود به معترضان داده شود، پس از آنکه با سلاحهای «امفور» ترکیهای ــ که بسیار ارزانتر هستند ــ جایگزین شد، به احزاب کُرد مخالف ایران داده شد و به دست مردم ایران نرسید!
اکنون اقلیم کردستان و مردم غیرنظامی، دو بار تاوان اشتباهات و سبکسریِ کسانی را پس میدهند که سر و ته حرفهایشان دفاع از کیان کردی است؛ هم از آمریکا دزدی کردهاند و دیگر اعتبارشان به صفر رسیده است و هم سلاح به گروهای کرد مخالف ایران دادهاند و گرفتار نفرین جمهوری اسلامی شدهاند.
ریبوار کریم ولی، ناظر سیاسی اهل اقلیم کردستان
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