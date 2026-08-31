حفاظت از دستاوردهای کُردها اولویت اصلی است

سرویس سوریه - «الهام احمد» از مقامات کُرد سوریه با تأکید بر اینکه تکمیل روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه و نهادهای وابسته به آن به معنای پایان همه پرونده‌های مورد اختلاف نیست، گفت حفاظت از زبان کُردی، تضمین حقوق کُردها در قانون اساسی، حل مسئله زندانیان، بازگشت آوارگان سره‌کانی و حفاظت از دستاوردهای کُردها از مهم‌ترین اولویت‌های مرحله آینده خواهد بود.

به گزارش کردپرس، «الهام احمد» از مقامات کُرد سوریه در گفت‌وگویی اعلام کرد که مذاکرات با دمشق درباره آموزش به زبان مادری، حقوق کُردها در قانون اساسی و روند ادغام SDF همچنان ادامه دارد و تکمیل روند ادغام به معنای حل شدن تمامی مسائل نیست؛ او همچنین تأکید کرد که پرونده ادغام یگان‌های مدافع زنان (YPJ)، مسئله زندانیان، بازگشت آوارگان سره‌کانی و تضمین حقوق کُردها در قانون اساسی همچنان در دستور کار قرار دارد و مرحله آینده، نیازمند تلاش برای حفاظت از دستاوردهای کُردها خواهد بود.

«الهام احمد» از مقامات کُرد سوریه در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه «روژآوا» در روز یکشنبه، درباره محورهای مطرح‌شده در مذاکرات اخیر در دمشق گفت یکی از موضوعات اصلی، مسئله آموزش به زبان مادری بوده است. وی خواسته‌های مردم کُرد در زمینه زبان مادری را برحق دانست و تأکید کرد که «بزرگ‌ترین مبارزه» در مرحله آینده، حفاظت از زبان و حقوق کُردها در قانون اساسی خواهد بود.

الهام احمد درباره روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه نیز اظهار کرد که تکمیل این روند به معنای پایان تمامی مسائل و پرونده‌ها نیست و مذاکرات درباره چندین موضوع همچنان ادامه دارد. به گفته او، پرونده ادغام یگان‌های مدافع زنان نیز هنوز نهایی نشده است.

وی همچنین درباره مسئله زندانیان گفت این موضوع همواره در مذاکرات مطرح بوده و هرگز فراموش نشده است. احمد افزود که تلاش‌ها برای حل این پرونده در مرحله آینده با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

احمد درباره تغییر نام جمهوری سوریه نیز گفت این موضوع در چارچوب قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص آوارگان سره‌کانی تأکید کرد که بازگشت آنها به خانه‌هایشان سازماندهی خواهد شد و حل این مسئله باید در چارچوب توافق‌هایی صورت گیرد که ضمن تضمین ثبات منطقه، حقوق آوارگان را نیز تأمین کند.

الهام احمد همچنین به انتقادهای مطرح‌شده از سوی خانواده‌های کشته‌شدگان اشاره کرد و گفت انتقادهای این خانواده‌ها برحق است. او افزود مرحله کنونی نیازمند بازنگری و ارزیابی عملکرد است و نیروهای کرد باید به وعده‌هایی که به کشته‌شدگان خود داده‌اند، پایبند بمانند.

احمد در پایان با تأکید بر پایبندی به تعهدات نیروهای کُرد گفت: «ما به وعده‌ای که به شهیدان خود داده‌ایم، پایبند خواهیم ماند.» او تأکید کرد که کُردها در مرحله‌ای حساس قرار دارند و حفاظت از دستاوردهایی که طی سال‌های اخیر به دست آمده، نیازمند تلاش مستمر است.