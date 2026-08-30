سخنگوی دم پارتی خواستار دعوت مظلوم عبدی و الهام احمد به ترکیه شد

سرویس سوریه - «عایشه گل دوغان» سخنگوی دم پارتی با اشاره به روند ادغام SDF در ارتش سوریه، خواستار دعوت مظلوم عبدی و الهام احمد به ترکیه شد و تأکید کرد که حضور آنان در این کشور می‌تواند به توسعه روابط و تقویت روند صلح کمک کند.

به گزارش کردپرس، «عایشه گل دوغان» سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) پس از نشست هیئت اجرایی مرکزی دم پارتی درباره تحولات سیاسی اخیر، با اشاره به روند ادغام SDF در ارتش سوریه گفت مرحله مهمی در مسیر اتحاد کُردهای سوریه با دیگر بخش‌های جامعه و ساختار سیاسی این کشور پشت سر گذاشته شده است. وی همچنین خواستار دعوت مظلوم عبدی و الهام احمد به ترکیه شد و تأکید کرد که حضور آنان در این کشور می‌تواند به توسعه روابط و تقویت روند صلح کمک کند.

درخواست دعوت از مظلوم عبدی و الهام احمد به ترکیه

دوغان در بخشی از سخنان خود از «نعمان کورتولموش» رئیس پارلمان ترکیه، خواست مظلوم عبدی و الهام احمد را به این کشور دعوت کند.

او گفت: «پرسیده می‌شود آیا مظلوم عبدی و الهام احمد به ترکیه خواهند آمد یا نه. آنها باید بیایند و باید دعوت شوند. ما به‌عنوان دم پارتی چنین درخواستی داریم.»

وی با اشاره به احتمال حضور الهام احمد در پارلمان سوریه افزود: «ممکن است به‌زودی الهام احمد را به‌عنوان عضو پارلمان سوریه ببینیم. چرا رئیس پارلمان او را به ترکیه دعوت نکند؟ چرا روابط دوستانه توسعه پیدا نکند؟»

دوغان همچنین به نشست ۲۵ آگوست در کاخ ریاست‌جمهوری سوریه در دمشق اشاره کرد؛ نشستی که با حضور احمد شرع، مظلوم عبدی، الهام احمد، اسعد الشیبانی و زیاد العیاش، استاندار دیرالزور برگزار شد.

او اراده مظلوم عبدی برای حل مسئله کُردهای سوریه از مسیر حقوقی و سیاسی را مهم دانست و از فعالیت‌های دیپلماتیک الهام احمد نیز تمجید کرد.

تأکید بر مشارکت جامعه مدنی در روند حل مسئله کُردها

سخنگوی دم پارتی تأکید کرد که روند حل مسئله نباید تنها به سازوکارهای بوروکراتیک محدود شود و لازم است نهادهای جامعه مدنی و افراد دارای تجربه نیز در این روند مشارکت داشته باشند.

او همچنین خواستار ایجاد سازوکارهایی برای تضمین ادغام بخش‌های مختلف جامعه شد و گفت روند جاری باید به‌گونه‌ای پیش برود که مشارکت گروه‌های مختلف در ساختارهای سیاسی و اجتماعی تضمین شود.

دوغان در ادامه بر ضرورت تقویت نقش عبدالله اوجالان در روند صلح تأکید کرد و گفت او «نه‌تنها برای هماهنگی روند خلع سلاح، بلکه برای تداوم روابط میان کُردها و ترک‌ها نیز در جایگاه مهمی قرار دارد.»

وی همچنین خواستار تغییر ادبیات سیاسی در دوره جدید شد و گفت: «زبان دوره جدید باید با مفاهیم و واژه‌های جدید شکل بگیرد.»

به گفته دوغان، طرف‌های درگیر باید به جای استفاده از ادبیات اتهام‌آمیز، رویکردی را در پیش بگیرند که حساسیت‌های دو طرف را در نظر بگیرد.

«از مطالبه خود برای صلح دست نخواهیم کشید»

سخنگوی دم پارتی تأکید کرد که این حزب همچنان از ایجاد شرایط لازم برای دستیابی به صلحی پایدار و مبتنی بر احترام متقابل حمایت می‌کند و از این مطالبه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

دوغان با اشاره به مطالبه مادرانی که فرزندان و نزدیکان خود را در جنگ‌ها و درگیری‌ها از دست داده‌اند، گفت باید پیام آنان مبنی بر اینکه «مادران دیگر نباید همان درد را تجربه کنند» مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: «کُرد یا ترک، هر هویت قومی که داشته باشد، دیگر نباید جوانان در این کشور زیر خاک بروند.»

دوغان تأکید کرد که درد و رنجی که مردم در سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند نباید به یک هویت خاص محدود شود و مسئله صلح باید با نگاهی فراگیر دنبال شود.

درخواست برای دیدار خبرنگاران با اوجالان

دوغان همچنین درباره اسنادی که در فضای عمومی به عبدالله اوجالان نسبت داده شده‌اند، اظهار نظر کرد و گفت اظهارات منتشرشده از سوی اوجالان، قندیل و جزیره امرالی نشان داده است که این متون صحت ندارند.

او گفت در رابطه با اظهاراتی که به اوجالان نسبت داده شده، از جمله عبارت «توطئه علیه من»، باید مستقیماً از خود اوجالان پرسش شود.

سخنگوی دم پارتی بر همین اساس خواستار فراهم شدن امکان دیدار خبرنگاران با اوجالان در زندان امرالی شد و گفت: «خبرنگاران باید بتوانند آزادانه پرسش‌های خود را از آقای اوجالان مطرح کنند و او نیز باید بتواند مستقیماً به پرسش‌هایی که درباره روند صلح وجود دارد پاسخ دهد.»

به گفته دوغان، چنین دیدارهایی می‌تواند هم خطر اقدامات تحریک‌آمیز را کاهش دهد و هم به ابهامات و پرسش‌های افکار عمومی درباره روند صلح پایان دهد.

او همچنین اعلام کرد که هیئت دم پارتی هنوز برای دیدار با اوجالان به امرالی نرفته است و تأکید کرد که این روند باید با سرعت بیشتری پیش برود.

ضرورت تسریع روند بازگشت نیروها

دوغان در پایان خواستار فعال شدن فوری سازوکارهای لازم برای بازگشت نیروهای PKK به زندگی عادی شد و هشدار داد که در شرایطی که خطرات، اقدامات تحریک‌آمیز و احتمال شکست روند صلح وجود دارد، نباید این روند بیش از اندازه طولانی شود.

او تأکید کرد که طولانی شدن روند می‌تواند خطرات و زمینه‌های تحریک‌آمیز را افزایش دهد و به همین دلیل باید سازوکارهای مورد نیاز برای پیشبرد روند صلح و بازگشت نیروها هرچه سریع‌تر فعال شوند.