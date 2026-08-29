سرویس سوریه - کمیته ادغام در استان حسکه در دیدار با هیئتی از وزارت حمل‌ونقل سوریه، روند ادغام اداره حمل‌ونقل حسکه در ساختار جدید مدیریتی، سازوکار سازماندهی فعالیت‌ها و یکسان‌سازی رویه‌های اداری و فنی را بررسی کرد.

به گزارش کردپرس، کمیته ادغام در استان حسکه با هیئتی از وزارت حمل‌ونقل سوریه دیدار کرد و درباره اقدامات لازم برای تکمیل روند ادغام اداره حمل‌ونقل این استان در ساختار جدید مدیریتی به گفت‌وگو پرداخت.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در این نشست سازوکار سازماندهی فعالیت‌های اداره حمل‌ونقل و همچنین راهکارهای هماهنگ‌سازی و یکپارچه‌سازی رویه‌های اداری و فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این دیدار در چارچوب روند ادغام نهادهای مدیریتی در ساختار جدید اداره سوریه انجام شده است و طرفین بر بررسی اقدامات لازم برای هماهنگی بیشتر در حوزه حمل‌ونقل و تکمیل فرآیند ادغام تأکید کردند.