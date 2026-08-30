ورود نیروهای رژیم صهیونیستی به حومه قنیطره و درعا

سرویس سوریه - نیروهای رژیم صهیونیستی امروز، شنبه ۳۰ آگوست، در دو تحرک جداگانه وارد مناطقی در حومه استان‌های قنیطره و درعا در جنوب سوریه شدند.

به گزارش کردپرس، رسانه‌های دیجیتال تصاویری از حضور نیروهای ارتش رژِم صهیونیستی در منطقه الکسارات در نزدیکی روستای جباثا الخشب در حومه شمالی قنیطره منتشر کردند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نیروهای اسرائیلی وارد این منطقه شده و کارگران حاضر در آن را مورد بازرسی قرار داده‌اند و پس از بررسی، از مدارک شناسایی آنها عکس گرفته و اطلاعات هویتی آنان را ثبت کرده‌اند.

همزمان، یک یگان از نیروهای اسرائیلی متشکل از سه خودروی نظامی در ساعات ظهر وارد منطقه وادی الرقاد در حومه غربی درعا شد. این نیروها در این منطقه حضور داشتند و سپس از آن خارج شدند.

در همین حال، بالگردهایی که رسانه‌های محلی آنها را متعلق به اسرائیل عنوان کرده‌اند، در ارتفاع پایین بر فراز شهر طفس و شماری از مناطق دیگر استان درعا به پرواز درآمدند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که یک یگان دیگر از نیروهای اسرائیلی در طول روز وارد محدوده شهر جباثا الخشب در حومه شمالی قنیطره شد. این نیروها در منطقه کسارات یک ایست بازرسی موقت ایجاد کردند و پس از مدتی منطقه را ترک کردند.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که مناطق جنوبی سوریه، به‌ویژه استان‌های قنیطره و درعا، طی ماه‌های اخیر شاهد ورود و تحرکات مکرر نیروهای اسرائیلی بوده‌اند.