انحلال SDF مثبت است، اما اجرای توافق باید تضمین شود

سرویس سوریه - «احمد یلدیز» نماینده ترکیه در سازمان ملل، با مثبت ارزیابی کردن تحولات اخیر سوریه، به‌ویژه انحلال SDF و روند ادغام آن در ارتش سوریه، تأکید کرد که اجرای مفاد توافق میان طرفین باید در گذر زمان تضمین و تثبیت شود. او همچنین با انتقاد شدید از حملات هوایی اسرائیل به سوریه، این حملات را نقض گسترده قوانین و اقدامی «بسیار افراطی» توصیف کرد.

به گزارش کردپرس، «احمد یلدیز» نماینده ترکیه در سازمان ملل متحد در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت سوریه، موضع آنکارا درباره انحلال SDF و ادغام نیروهای آن در ارتش و نیروهای امنیتی سوریه را تشریح کرد و گفت ترکیه از تحولات اخیر استقبال می‌کند، اما برای اطمینان از اجرای توافق‌های صورت‌گرفته، به گذشت زمان نیاز است. یلدیز همچنین ابراز امیدواری کرد که مقامات سوریه نگرانی‌های امنیتی ترکیه را در روند ادغام SDF در ساختارهای نظامی و امنیتی این کشور در نظر بگیرند.

«احمد ییلدیز» نماینده ترکیه در سازمان ملل در پاسخ به پرسش روداو درباره اینکه آیا با توجه به تحقق خواسته اصلی ترکیه مبنی بر پایان فعالیت SDF به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل، این پرونده از دیدگاه آنکارا بسته شده است، گفت: «صراحتاً می‌گویم که تحولات مثبت هستند، اما اجرای آن شرطی که درباره آن توافق شده، باید در گذر زمان تضمین شود.»

سفیر ترکیه در سازمان ملل درباره میزان رضایت آنکارا از روند ادغام SDF در ارتش و نیروهای امنیتی سوریه نیز گفت که به دلیل حساسیت و اهمیت داخلی این روند، قصد ندارد درباره جزئیات آن در برابر افکار عمومی اظهارنظر کند. با این حال، تأکید کرد که انتظار دارد مقامات سوریه نگرانی‌های امنیتی ترکیه را مورد توجه قرار دهند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه، از انحلال SDF به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل و آغاز روند ادغام آن در ارتش سوریه خبر داد.

عبدی با اعلام این تصمیم گفته بود سوریه وارد مرحله جدیدی شده است و SDF با پذیرش مسئولیت کامل، پایان فعالیت خود به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل را اعلام می‌کند.

انتقاد شدید ترکیه از حملات اسرائیل به سوریه

احمد یلدیز در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با روداو، موضع ترکیه درباره حملات اسرائیل به خاک سوریه را نیز تشریح کرد و با انتقاد شدید از حملات هوایی این کشور گفت: «این بسیار بد است. این نقض بسیار گسترده همه قوانین است و این رویکرد به تهدید نیز بسیار یک‌جانبه و افراطی است.»

اسرائیل از آغاز جنگ سوریه در سال ۲۰۱۱ تاکنون صدها بار اهدافی را در خاک این کشور هدف قرار داده است. در تازه‌ترین مورد، جنگنده‌های اسرائیلی در ۱۸ آگوست، پایگاه هوایی نظامی ابوالظهور در استان ادلب را هدف قرار دادند.

مواضع یلدیز در حالی مطرح می‌شود که ترکیه همزمان بر ضرورت اجرای توافق‌های مربوط به ادغام SDF در ساختارهای نظامی و امنیتی دولت سوریه تأکید دارد و از دمشق می‌خواهد نگرانی‌های امنیتی آنکارا را در این روند مدنظر قرار دهد.