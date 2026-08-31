سرویس آذربایجان غربی- پس از ١٢ سال انتظار، بیمارستان ۸۶ تخت‌خوابی ابن‌سینا شهرستان اشنویه با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش کردپرس، شهرستان اشنویه در حال حاضر تنها دارای یک بیمارستان ۲۵ تختخوابی است که ۱۲ پزشک متخصص در آن در حال فعالیت هستند. در سال ١٣٩٣ بیمارستانی جدید جهت رفع محرومیت های این شهرستان مرزی کلنگ زنی و قرار بود تا پایان سال ٩٩ به بهره برداری برسد، اما سال ها این بیمارستان در گیر و دار وعده و وعید و اعتبارات تخصیص نیافته بود.

تا اینکه در هفته دولت امسال پس از ١٢ سال معطلی با ارتقای ٥ عدد تخت بیمارستان ٨١ تختی در قالب بیمارستان ۸۶ تخت‌خوابی ابن‌سینا شهرستان اشنویه آنهم با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به بهره‌برداری رسید.

گفته می شود؛ بیمارستان ابن‌سینا اشنویه با ظرفیت ۸۶ تخت بستری و با اعتباری بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان احداث شده و دارای ۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنای کل بوده و با ایجاد ظرفیت‌های جدید، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات پزشکی و درمانی شهرستان ایفا خواهد کرد.

بسیاری سهل انگاری و کوتاهی پیمانکاران و مجریان پروژه را علت تاخیر در ادامه ساخت بیمارستان جدید دانسته و معتقداند؛ این واحد درمانی از بیمارستان کوچک و فعلی اشنویه هم کوچکتر است و این وضعیت برازنده شهر اشنویه نیست.

واحد درمانی مذکور طبق برنامه ریزی های قبلی قرار است دارای بخش‌های جراحی، زنان و زایمان، اورژانس، دیالیز، سی‌سی‌یو، آی‌سی‌یو، سه اتاق عمل، آزمایشگاه، درمانگاه تخصصی، کودکان، داخلی، جراحی عمومی و قلب باشد.