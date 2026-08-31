اقدام ایران برای راهاندازی منطقه آزاد مشترک خوی و ترکیه
به گزارش کردپرس، حسین فروزان، در جریان سفر یکروزه به خوی و بازدید از ظرفیتهای اقتصادی و زیرساختی این شهرستان اظهار کرد: منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه با پیگیریهای انجامشده در مسیر قانونی قرار گرفته و مصوبه هیات دولت نیز برای اجرای این طرح اخذ شده است.
او افزود: اجرای این طرح در قالب تفاهمنامه میان ۲ کشور دنبال میشود و با توجه به اقدامات انجامشده از سوی ایران، روند پیگیری برای برداشتن گامهای بعدی از سوی طرف ترکیه در دستور کار قرار دارد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به ظرفیتهای مرزی خوی گفت: مرز رازی یکی از محورهای مهم مبادلات کشور است و برای توسعه فعالیتهای اقتصادی این مرز، ایجاد پسکرانه و تأمین زیرساختهای لازم ضرورت دارد.
فروزان ادامه داد: در بازدید از خوی، ظرفیت پیشبینیشده برای ایجاد پسکرانه و انتقال گمرک در محدوده ۵۰ هکتاری ایواوغلی مورد بررسی قرار گرفت که فراهم شدن این زیرساخت میتواند به توسعه فعالیتهای اقتصادی و تجاری منطقه کمک کند.
او با اشاره به ظرفیتهای انسانی و اقتصادی خوی اظهار کرد: این شهرستان از ظرفیتهای ارزشمند نیروی انسانی و سرمایهگذاران برخوردار است و باید زمینه حضور سرمایهگذاران و استفاده از توانمندیهای آنان برای توسعه منطقه فراهم شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تأکید بر اینکه ایجاد منطقه آزاد مشترک به معنای تضعیف سایر مناطق آزاد استان نیست، گفت: توسعه این منطقه میتواند مکمل ظرفیتهای موجود در آذربایجانغربی باشد و با تقویت همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه، زمینه توسعه بیشتر استان را فراهم کند.
فروزان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مختلف انسانی و اقتصادی در مسیر توسعه اظهار کرد: با اتحاد، همبستگی و استفاده از ظرفیتهای همه گروهها و اقوام میتوان زمینه اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی و توسعهای را فراهم کرد.
او همچنین با اشاره به شرایط کشور گفت: مشکلات موجود حاصل عملکرد دولت چهاردهم نیست و باید با تفاهم، همدلی و همکاری، فرصت را از دشمن گرفت و برای حل مشکلات و پیشرفت کشور تلاش کرد.
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