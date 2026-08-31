هوای آذربایجان غربی خنک می شود

سرویس آذربایجان غربی- رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی از کاهش دمای هوا طی روزهای آتی در استان خبر داد و گفت: احتمال سیلابی شدن رودخانه ها و آبگرفتگی معابر در شمال استان وجود دارد.

به گزارش کردپرس، مهدی صابری بیان کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با ادامه فعالیت امواج تراز میانی جو طی امروز و در برخی نقاط استان شاهد افزایش ابر و رگبار باران و رعدوبرق(در مناطق مستعد تگرگ) خواهیم بود.

او افزود: این وضعیت جوی با وزش باد شدید و گردوخاک نیز همراه خواهد شد.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: از روز دوشنبه تمرکز بارشها در نواحی شمالی استان خواهد بود و این ناپایداری های جوی تا اواسط هفته جاری در این مناطق ادامه خواهد داشت.

صابری ادامه داد: طی این مدت بنابه هشدارهای صادر شده احتمال آبگرفتگی معابر شهری و سیلابی شدن رودخانه ها بویژه در مناطق شمالی استان دور از انتظار نخواهد بود.

او در پایان گفت: بررسی الگوهای دمایی نیز حاکی از تداوم روند کاهشی دما طی روزهای آتی در سطح استان است.