خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ ۱۵:۰۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
برگزاری جشنواره استعدادیابی وزنهبرداری کشوری دختران در بوکان
سرویس آذربایجان غربی- جشنواره استعدادیابی وزنهبرداری نونهالان دختر منطقه سه کشور با حضور نمایندگان پنج استان آذربایجانغربی، آذربایجانشرقی، کردستان، گیلان و اردبیل در شهرستان بوکان برگزار و به کار خود پایان داد.
به گزارش کردپرس، این جشنواره با هدف شناسایی و ارزیابی استعدادهای برتر ردههای پایه وزنهبرداری و با میزبانی استان آذربایجانغربی و شهرستان بوکان برگزار شد.
نونهالان شرکتکننده در این رقابتها در حرکات یکضرب و دوضرب مورد ارزیابی قرار گرفتند و عملکرد آنان توسط کادر فنی بررسی شد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، نفرات برتر و استعدادهای شناساییشده این جشنواره بهزودی برای حضور در اردوی تیم ملی وزنهبرداری نونهالان فراخوانده خواهند شد.
بخش پسران جشنواره المپیاد وزنهبرداری نونهالان منطقه سه کشور نیز روز یکشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۵ در شهرستان بوکان برگزار میشود.
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