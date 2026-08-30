سرویس آذربایجان غربی- جشنواره استعدادیابی وزنه‌برداری نونهالان دختر منطقه سه کشور با حضور نمایندگان پنج استان آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، کردستان، گیلان و اردبیل در شهرستان بوکان برگزار و به کار خود پایان داد.

به گزارش کردپرس، این جشنواره با هدف شناسایی و ارزیابی استعدادهای برتر رده‌های پایه وزنه‌برداری و با میزبانی استان آذربایجان‌غربی و شهرستان بوکان برگزار شد.

نونهالان شرکت‌کننده در این رقابت‌ها در حرکات یک‌ضرب و دوضرب مورد ارزیابی قرار گرفتند و عملکرد آنان توسط کادر فنی بررسی شد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، نفرات برتر و استعدادهای شناسایی‌شده این جشنواره به‌زودی برای حضور در اردوی تیم ملی وزنه‌برداری نونهالان فراخوانده خواهند شد.

بخش پسران جشنواره المپیاد وزنه‌برداری نونهالان منطقه سه کشور نیز روز یکشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۵ در شهرستان بوکان برگزار می‌شود.