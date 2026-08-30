کردپرس
بغداد منتظر مشارکت اقلیم کردستان در نشست‌های بودجه است
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ ۱۲:۱۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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بغداد منتظر مشارکت اقلیم کردستان در نشست‌های بودجه است

احمد حاجی رشید، نماینده پارلمان عراق، اعلام کرد که بغداد منتظر موضع اقلیم کردستان برای مشارکت در نشست‌های مربوط به بودجه است و هیئت کرد تاکنون در این نشست‌ها شرکت نکرده است.

به گزارش کردپرس، احمد حاجی رشید، نماینده پارلمان عراق،  اعلام کرد که بغداد منتظر موضع اقلیم کردستان برای مشارکت در نشست‌های مربوط به بودجه است.

به نوشته «آوینه»، احمد حاجی رشید گفت نشستی راهبردی درباره بودجه در وزارت دارایی عراق از ساعت یک تا سه بعدازظهر برگزار شده است.

او افزود که این دومین نشست آن‌ها در یک روز بوده و یک کارشناس حوزه بودجه مقیم امارات که مسئول نظارت بر بودجه چهار کشور است، تحلیلی دقیق درباره سازوکارهای بودجه عراق ارائه کرده است.

این نماینده پارلمان عراق همچنین گفت که هیئت کُرد تاکنون در این نشست‌ها شرکت نکرده است.

او افزود: «وزیر دارایی عراق از من خواست به آن‌ها اطلاع بدهم و من منتظر موضع آن‌ها برای مشارکتشان هستم.»

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