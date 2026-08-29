کردپرس
۱۱ هکتار زمین خواری در مهاباد کشف شد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۲۱:۰۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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۱۱ هکتار زمین خواری در مهاباد کشف شد

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی گفت: فردی به صورت غیر مجاز اقدام به دخل و تصرف در ۱۱ هکتار از اراضی ملی این شهرستان کرده که با هماهنگی قضائی درخصوص رفع تصرف زمین‌ ها و اعاده به وضع سابق اقدام شد.

به گزارش کردپرس، سردار جمال سلمانی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر دخل و تصرف غیر مجاز در بخشی از اراضی ملی  در شهرستان مهاباد، موضوع برای بررسی در دستور کار مأموران گمنام پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان قرار گرفت.

 سردار سلمانی افزود: با بررسی‌ های صورت گرفته مشخص شد فردی به صورت غیر مجاز اقدام به دخل و تصرف در ۱۱ هکتار از اراضی ملی این شهرستان کرده که با هماهنگی قضائی درخصوص رفع تصرف زمین‌ ها و اعاده به وضع سابق اقدام شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی تصریح کرد:  بنابه اعلام کارشناسان مربوطه،  ارزش تقریبی  زمین خواری کشف شده، یک همت برآورد شده و در این زمینه پرونده مقدماتی  تشکیل و متهم برای انجام اقدامات قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سردار سلمانی در پايان با تقدير از همکاري هاي خوب و به موقع مردم با پليس، گفت: از شهروندان تقاضا داريم  هر گونه اخبار و اطلاعات خود پيرامون موضوعات امنيتي را از طريق تماس 110 به پليس اطلاع دهند و همچنين شماره تلفن 197 پليس آماده دريافت هرگونه نظرات، پيشنهادات و تقدير شما همشهريان عزيز از عملكرد پليس مي باشد.
 

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