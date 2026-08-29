۱۱ هکتار زمین خواری در مهاباد کشف شد

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی گفت: فردی به صورت غیر مجاز اقدام به دخل و تصرف در ۱۱ هکتار از اراضی ملی این شهرستان کرده که با هماهنگی قضائی درخصوص رفع تصرف زمین‌ ها و اعاده به وضع سابق اقدام شد.

به گزارش کردپرس، سردار جمال سلمانی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر دخل و تصرف غیر مجاز در بخشی از اراضی ملی در شهرستان مهاباد، موضوع برای بررسی در دستور کار مأموران گمنام پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان قرار گرفت.

سردار سلمانی افزود: با بررسی‌ های صورت گرفته مشخص شد فردی به صورت غیر مجاز اقدام به دخل و تصرف در ۱۱ هکتار از اراضی ملی این شهرستان کرده که با هماهنگی قضائی درخصوص رفع تصرف زمین‌ ها و اعاده به وضع سابق اقدام شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی تصریح کرد: بنابه اعلام کارشناسان مربوطه، ارزش تقریبی زمین خواری کشف شده، یک همت برآورد شده و در این زمینه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای انجام اقدامات قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سردار سلمانی در پايان با تقدير از همکاري هاي خوب و به موقع مردم با پليس، گفت: از شهروندان تقاضا داريم هر گونه اخبار و اطلاعات خود پيرامون موضوعات امنيتي را از طريق تماس 110 به پليس اطلاع دهند و همچنين شماره تلفن 197 پليس آماده دريافت هرگونه نظرات، پيشنهادات و تقدير شما همشهريان عزيز از عملكرد پليس مي باشد.

