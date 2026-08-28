خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ ۱۸:۳۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
استاندار: پروژه سهراهی باروق تا تکمیل ۱۰۰ درصدی افتتاح نمیشود
سرویس آذربایجان غربی-استاندار آذربایجانغربی در جریان بازدید از روند اجرای پروژه سهراهی باروق ، گفت: تا زمانی که حتی یک درصد از عملیات باقی مانده باشد، پروژه افتتاح نخواهد شد و باید عملیات تکمیلی با دقت به پایان برسد.
به گزارش کردپرس، استاندار آذربایجانغربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی، از قطعه ۲ پروژه چهاربانده محور میاندوآب - شاهیندژ و طرح ساماندهی سهراهی باروق بازدید و در جریان آخرین وضعیت اجرای این پروژه قرار گرفت.
رضا رحمانی در جریان بازدید از روند اجرای این پروژه، تأکید کرد تا زمانی که حتی یک درصد از عملیات باقی مانده باشد، پروژه افتتاح نخواهد شد و باید عملیات تکمیلی با دقت به پایان برسد.
استاندار در همین راستا دستور داد نیوجرسیها و خطکشی مسیر حداکثر تا هفته آینده تکمیل شود تا پروژه در شرایط ایمن و با آمادگی کامل افتتاح و زیر بار ترافیک قرار گیرد.
این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی و اعتبار ۲۱۰ میلیارد تومان، در مسیری به طول سه کیلومتر بهصورت چهارخطه اجرا شده و سه کیلومتر نیوجرسی نیز در طول مسیر آن نصب شده است.
مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
دیدگاه کاربران