درخشش عکاس بوکانی در رقابتهای بینالمللی عکاسی آمریکا
به گزارش کردپرس، رضا عباسی اظهار کرد: مامآقا برای اثر «The Tambourine-Playing Ceremony of the People of Pal Village» با موضوع مراسم تنبورنوازی مردم روستای پالنگان، مقام سوم جهانی بخش «رویدادها، سنتها و فرهنگها» را به دست آورده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان گفت: اثر «Smoke of History in a Beam of Silence» با موضوع «دود تاریخ در پرتو سکوت» نیز در بخش «پرتره هنری» موفق به کسب عنوان لوح تقدیر شد.
عباسی اضافه کرد: اثر «The Flight of Dreams of Nomadic Children in the Mountains» با موضوع پرواز رویاهای کودکان عشایری در کوهستان نیز در بخش «مردم – کودکان» مورد تقدیر قرار گرفت و لوح تقدیر این رقابتها را دریافت کرد.
وی بیان کرد: چهارمین اثر این عکاس با عنوان «Friends of Nature» و با موضوع سبک زندگی و ارتباط انسان با طبیعت نیز در بخش «مردم – سبک زندگی» موفق به کسب عنوان لوح تقدیر شد.
وی اظهار کرد: حضور موفق هنرمندان شهرستان در رویدادهای معتبر بینالمللی علاوه بر معرفی استعدادهای هنری منطقه، فرصت مناسبی برای بازتاب ظرفیتهای فرهنگی، آیینهای بومی، زندگی عشایری و جلوههای اجتماعی ایران در سطح جهانی فراهم میکند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان با تبریک این موفقیت به جامعه فرهنگی و هنری شهرستان، بر حمایت از هنرمندان و فراهم کردن زمینه حضور و درخشش آنان در جشنوارهها و رقابتهای ملی و بینالمللی تاکید کرد.
رقابتهای بینالمللی عکاسی IPA از رویدادهای شناختهشده حوزه عکاسی در سطح جهان است که آثار عکاسان کشورهای مختلف در بخشهای گوناگون در آن مورد ارزیابی قرار میگیرد.
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