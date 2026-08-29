کردپرس
پیش‌بینی تولید ۱۸۰۰ تن بادام در آذربایجان‌غربی
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۲۰:۵۹ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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پیش‌بینی تولید ۱۸۰۰ تن بادام در آذربایجان‌غربی

سرویس آذربایجان غربی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به آغاز عملیات برداشت بادام درختی از باغات استان، از پیش‌بینی تولید بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ تن محصول در سال جاری خبر داد.

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری اظهار کرد: توسعه باغات بادام به‌عنوان گونه‌ای کم‌آب‌بر و با ارزش اقتصادی بالا، راهبردی کلیدی در اصلاح الگوی کشت و مدیریت منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.

رییس جهاد کشاورزی گفت: عملیات برداشت بادام از سطح یک‌هزار و ۹۴۰ هکتار از باغات بارور استان آغاز شده و بر اساس برآوردهای میدانی، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بیش از ۱۸۰۰ تن محصول از این منطقه برداشت شود.

او با اشاره به تنوع ارقام کشت‌شده در استان افزود: ارقام عمده بادام در باغات استان شامل «آذر»، «فرانیس»، «نون‌پاریل»، «تونو»، «سوپرنوا»، «شکوفه» و «سهند» به همراه برخی ارقام ارزشمند محلی است که از نظر کیفیت و سازگاری با اقلیم منطقه در جایگاه ویژه‌ای قرار دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: شهرستان‌های ارومیه، شاهین‌دژ، پیرانشهر و بوکان از مهم‌ترین قطب‌های تولید بادام در استان به شمار می‌روند.

او افزود: محصول تولیدی علاوه بر مصرف به‌عنوان چغاله بادام، عمدتاً پس از طی مراحل فرآوری و خشک‌کردن، به عنوان خشکبار مرغوب در بازارهای داخلی استان و سایر نقاط کشور عرضه می‌گردد.

اصغری با تأکید بر ضرورت پایداری تولید در مواجهه با چالش کم‌آبی، خاطرنشان کرد: بادام در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از محصولات استراتژیک در طرح اصلاح الگوی کشت باغات در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مورد توجه قرار گرفته است.

او اظهار کرد: حذف و جایگزینی ارقام پرمصرف با ارقام کم‌آب‌بر و دارای ارزش اقتصادی بالا، از جمله استفاده از ارقام سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، از اولویت‌های اصلی ماست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در پایان یادآور شد: مدیریت صحیح آبیاری، تغذیه علمی و رعایت اصول دقیق برداشت و فرآوری، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصول و در نهایت افزایش سطح درآمد باغداران استان ایفا کند.

 
 
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