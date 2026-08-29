کردپرس
کشف ۳۳ کيلوگرم هروئین در آذربايجان غربي
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۰:۳۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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کشف ۳۳ کيلوگرم هروئین در آذربايجان غربي

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامي استان از کشف بيش از ۳۳ کيلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین طي عمليات سربازان گمنام پليس مبارزه با مواد مخدر استان، خبر داد.

به گزارش کردپرس، سردار جمال سلمانی بیان کرد: مأموران گمنام پليس مبارزه با مواد مخدر  در پي يک اقدام اطلاعاتي، از تردد قاچاقچي و گذر محموله مواد مخدر از محور هاي مواصلاتي   استان مطلع شدند.

او افزود: با اقدامات فني، در نهايت سوداگر مرگ شناسايي و در يک عمليات غافلگيرانه خودروی وی متوقف شد که در   بازرسي از آن، مقدار بیش از ۳۳ کيلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامي استان آذربايجان غربي ادامه داد: در اين راستا ۱ دستگاه خودرو توقيف و ۱ نفر متهم دستگير و براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي شد.

سردار سلمانی در پايان با تقدير از همکاري هاي خوب و به موقع مردم با پليس، گفت: از شهروندان تقاضا داريم  هر گونه اخبار و اطلاعات خود پيرامون موضوعات امنيتي را از طريق تماس 110 به پليس اطلاع دهند و همچنين شماره تلفن 197 پليس آماده دريافت هرگونه نظرات، پيشنهادات و تقدير شما همشهريان عزيز از عملكرد پليس مي باشد.

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