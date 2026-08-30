روزنامه «المدی» گزارش داده است که مدیریت اجرای احکام، دستور قضایی دادگاه تحقیقات جرایم فساد مرکزی را اجرا کرده و ۲۳ اسب را که از باغ عالیه نصیف، نماینده پارلمان عراق، توقیف شده بودند، برای فروش در مزایده عمومی عرضه کرده است؛ ارزش مجموع این اسب‌ها نزدیک به ۲ میلیارد دینار عراقی برآورد می‌شود.

به گزارش کردپرس، روزنامه «المدی» گزارش داده است که مدیریت اجرای احکام، در اجرای دستور قضایی دادگاه تحقیقات جرایم فساد مرکزی، ۲۳ اسب را که از باغ عالیه نصیف، نماینده پارلمان عراق، توقیف شده بودند، برای فروش در مزایده عمومی عرضه کرده است.

ارزش مجموع این اسب‌ها نزدیک به ۲ میلیارد دینار عراقی برآورد شده است.

عالیه نصیف یکی از نمایندگان سرشناس پارلمان عراق است که در جریان عملیات بامدادی نیروهای امنیتی عراق به اتهام فساد بازداشت شد.

او همچنان در بازداشت به سر می‌برد و گفته می‌شود مقدار زیادی پول و طلا نیز از منزل او توقیف شده است.