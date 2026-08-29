ممانعت از فعالیت مرکز خرید گندم با ورود بازرسی کل آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- در پی ورود بازرسی کل استان آذربایجان‌غربی به فرآیند خرید و توزین گندم و احراز نقص در سیستم باسکول، فعالیت مرکز خرید گندم یکی از بزرگترین کارخانه‌های آرد و ذخیره سازی گندم استان تا رفع کامل اشکال فنی متوقف شد.

به گزارش کردپرس، از سازمان بازرسی کل آذربایجان غربی؛ همزمان با ایام خرید گندم در سطح استان، بازدید میدانی کارشناسان بازرسی کل استان با حضور مدیران ارشد اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان از مراکز خرید گندم انجام گرفت.

در جریان این بازدید روند خرید یکی از مراکز عمده در سطح استان به دلیل ایرادهای فنی و نقص در سیستم رایانه‌ای باسکول مرکز و عدم امکان ثبت وزن محموله‌ها در برگه‌های توزین به‌صورت سیستمی، تا زمان رفع کامل اشکال فنی و فراهم شدن امکان ثبت صحیح و سیستمی اطلاعات توزین متوقف شد.

این اقدام در راستای صیانت از سلامت فرآیند خرید گندم، جلوگیری از بروز مغایرت در اطلاعات توزین و تقویت سازوکارهای نظارتی و کنترلی انجام گرفته است