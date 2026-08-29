سرویس سوریه - حزب اتحاد دموکراتیک با مثبت و مهم ارزیابی کردن تحولات اخیر در سوریه، تأکید کرد که اقدامات انجام‌شده برای ادغام SDF در نهادهای دولتی و تحولات مرتبط با زبان کُردی، گام‌هایی مهم اما ناکافی هستند و حقوق مردم کُرد باید به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار سیاسی و قانون اساسی سوریه جدید به رسمیت شناخته شود.

به گزارش کردپرس، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در بیانیه‌ای درباره تحولات اخیر سوریه اعلام کرد که از گام‌های مثبت انجام‌شده، به‌ویژه روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در نهادهای دولتی و تحولات مرتبط با زبان کَُردی استقبال می‌کند، اما حل مسئله کُردها در سوریه نیازمند به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، فرهنگی و ملی آنان در قانون اساسی جدید این کشور است.

به نوشته آژانس خبری هاوار، PYD در این بیانیه تحولات اخیر در سوریه را «مثبت و مهم» توصیف کرد و اظهار داشت: «ما از تحولات مثبتی که در این مرحله در سوریه رخ می‌دهد، به‌ویژه گام‌هایی که برای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای دولتی برداشته شده و همچنین تحولات مرتبط با زبان کُردی، استقبال می‌کنیم. ما این تحولات را گام‌هایی مهم در روند ساخت سوریه‌ای جدید می‌دانیم.»

این حزب با وجود استقبال از این اقدامات، تأکید کرد که این گام‌ها برای حل مسئله کُردها کافی نیستند و افزود: «مسئله کُردها در سوریه مسئله‌ای بنیادین است و حقوق مردم کُرد باید بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار قانون اساسی و سیاسی سوریه جدید باشد.»

PYD همچنین مشارکت کَُردها در ساخت نهادهای دولتی، عرصه سیاسی، نظامی، اداری و فرهنگی را عاملی مهم برای آینده سوریه دانست و افزود که مشارکت این جامعه می‌تواند به تقویت وحدت و ثبات سوریه کمک کند و تنوع موجود در این کشور نیز باید به‌عنوان منبع واقعی قدرت مورد توجه قرار گیرد.

در بخش دیگری از بیانیه، PYD بر ضرورت تکمیل روند ادغام یگان‌های مدافع زنان (YPJ) در نهادهای رسمی دولت سوریه تأکید کرد و گفت این روند باید به‌گونه‌ای انجام شود که نقش و جایگاه زنان در ساخت سوریه جدید را به رسمیت بشناسد.

این حزب همچنین خواستار آن شد که قانون اساسی جدید سوریه، مردم کُرد را به‌عنوان یک ملت به‌طور روشن به رسمیت بشناسد و زبان کُردی و حقوق سیاسی، فرهنگی و ملی کُردها را تضمین کند. به گفته PYD، چنین رویکردی می‌تواند زمینه همکاری واقعی میان تمامی گروه‌ها و مؤلفه‌های جامعه سوریه را فراهم کند.

PYD در ادامه تأکید کرد که ساخت سوریه جدید نیازمند چشم‌اندازی مبتنی بر دموکراسی، همکاری، به رسمیت شناختن تنوع و تضمین قانون اساسی حقوق تمامی ملت‌ها و جوامع این کشور است.

این حزب در پایان بیانیه خود اعلام کرد که گام‌های برداشته‌شده را مثبت می‌داند، اما تأکید کرد که تکمیل این اقدامات از طریق قانون اساسی جدید می‌تواند مسیر را برای همکاری واقعی و شکل‌گیری سوریه‌ای قدرتمند هموار کند؛ سوریه‌ای که تنوع و تمامی ملت‌ها و جوامع آن را به‌عنوان بخشی از ثروت خود دربرگیرد.