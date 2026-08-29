سرویس سوریه - «ابراهیم اولابی» سفیر سوریه در سازمان ملل با اشاره به توافق اخیر میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه، گفت حقوق کُردها در سوریه به شیوه‌های مختلف تضمین شده و انحلال SDF نتیجه توافقی گسترده‌تر برای ادغام و مشارکت کُردها در ساختارهای دولت سوریه بوده است. او همچنین نقش اقلیم کردستان عراق و نچیروان بارزانی در میانجیگری و تسهیل گفت‌وگوها میان دمشق و رهبران SDF را مثبت و تاریخی توصیف کرد.

به گزارش کردپرس، «ابراهیم اولابی» سفیر سوریه در سازمان ملل متحد، با اشاره به دیدار اخیر «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق با «احمد شرع» رئیس‌ دولت موقت سوریه، اعلام کرد که این سفر در روند تحولات اخیر سوریه و نزدیک شدن دیدگاه‌های طرف‌های مختلف نقش مثبتی داشته است. او تأکید کرد که حقوق کُردها تنها به مفاد فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۱۳ محدود نمی‌شود و بازگشت هزاران کُرد به خانه و سرزمین‌های خود، مشارکت در ساختارهای دولت، ارتش و پارلمان و حضور در مناصب بلندپایه از دیگر دستاوردهای این روند است.

«ابراهیم اولابی» سفیر سوریه در سازمان ملل در گفت‌وگو با شبکه روداو با اشاره به توافق میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) اظهار داشت که این توافق پس از مذاکرات گسترده و با درک مشترک از اینکه جنگ راه‌حل اختلافات نیست، حاصل شده است.

او افزود: «این یک لحظه تاریخی بود. به باور من، امروز در شورای امنیت نیز همه از این لحظه خرسند بودند. این مرحله پس از تلاش‌های گسترده میان SDF و دولت برای ادغام شکل گرفت. عقلانیت بیشتری وجود داشت که می‌گفت جنگ گزینه مناسبی نیست.»

سفیر سوریه در سازمان ملل همچنین تأکید کرد که حقوق شهروندان موضوعی نیست که دولت برای دستیابی به آن نیازمند جنگ باشد، زیرا این حقوق «به شیوه‌های مختلف تضمین شده است».

وی افزود که جزئیات کامل مربوط به مناصب و سازوکارهای اجرایی توافق هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده و برخی گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره آن وجود دارد، اما آنچه تاکنون مطرح شده، نشان‌دهنده تلاش برای ساختن سوریه‌ای جدید بر مبنای مشارکت گسترده‌تر همه گروه‌هاست.

دستاوردهای کُردها پس از توافق با دمشق

اولابی در پاسخ به این پرسش که کُردها در مقابل پایان فعالیت SDF به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل چه دستاوردهایی به دست آورده‌اند، گفت انحلال SDF را نباید صرفاً نتیجه اجرای فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۱۳ دانست.

او گفت: «بازگشت مردم به عفرین و مناطق دیگر، نخستین مسئله است. ما می‌بینیم که هزاران نفر به سرزمین‌های اصلی و خانه‌های خود بازمی‌گردند و این اتفاق بسیار خوبی است.»

وی مشارکت کُردها در ساختارهای دولتی، برخورداری از مناصب بلندپایه در ارتش و دولت و حضور در پارلمان را از دیگر نتایج این روند برشمرد.

سفیر سوریه همچنین گفت میان دولت سوریه و کُردها «هیچ‌گاه جنگ» به معنای دشمنی با مردم کُرد وجود نداشته و اختلافات گذشته ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها و تجربه‌های متفاوت بوده است.

او افزود: «ما هیچ‌گاه دشمنی با کُردها نداشته‌ایم؛ اختلاف دیدگاه وجود داشت. سپس طی یک سال توانستیم با یکدیگر کار کنیم و اکنون نیز در حال پیش بردن سوریه با همکاری یکدیگر هستیم.»

حقوق زبانی و آموزش کُردی در قانون اساسی آینده

ابراهیم اولابی درباره احتمال گنجاندن حقوق زبانی و آموزشی کُردها، از جمله آموزش زبان کُردی، در قانون اساسی آینده سوریه گفت این مسائل در مرحله گذار سیاسی و هنگام تدوین قانون اساسی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

او با اشاره به اینکه هنوز مشخص نیست قانون اساسی آینده چگونه و توسط چه طرف‌هایی تدوین خواهد شد، گفت اقدامات دولت سوریه از ابتدای فعالیت خود نشانه‌ای از نبود مخالفت اساسی با حضور و مشارکت کُردها در ساختار سیاسی کشور است.

اولابی به حضور شخصیت‌های کُرد در فهرست نامزدهای پارلمان اشاره کرد و گفت برای نخستین بار یک زن کُرد با پوشش سنتی کُردی در پارلمان سوریه حضور یافته است.

وی افزود که این تحولات نشان می‌دهد زمینه برای بحث درباره جایگاه حقوق کُردها در قانون اساسی آینده وجود دارد، هرچند هنوز باید درباره اینکه چه حقوقی، با چه سازوکاری و در چه قالبی در قانون اساسی گنجانده شود، مذاکره شود.

نقش نچیروان بارزانی در روند توافق دمشق و SDF

نماینده سوریه در سازمان ملل سفر نچیروان بارزانی به دمشق و دیدار او با احمد شرع را «تاریخی» توصیف کرد و گفت این سفر در روند میانجیگری و تسهیل گفت‌وگوها میان دمشق و طرف کُرد نقش مثبتی داشته است.

اولابی با اشاره به پیام احمد شرع به زبان کُردی پس از دیدار با نچیروان بارزانی گفت: «به باور من، یک رئیس‌جمهور سوریه پیش از این چنین کاری نکرده بود و شاید حتی در جهان عرب نیز نمونه‌ای از آن وجود نداشته باشد.»

او تأکید کرد که اقلیم کردستان عراق در «تسهیل و میانجیگری، روشن کردن وضعیت و مشخص شدن دوستان و دشمنان» نقش مثبتی ایفا کرده است.

اولابی همچنین از رهبران SDF به دلیل درک شرایط و ترجیح دستیابی به توافق به جای ادامه درگیری تمجید کرد و گفت آنها پذیرفته‌اند که حقوقشان تضمین شده و نیازی به ریخته شدن حتی «یک قطره خون» وجود ندارد.

وضعیت نیروهای زن SDF هنوز نهایی نشده است

اولابی درباره گزارش‌هایی مبنی بر ادغام نیروهای زن SDF در وزارت کشور سوریه نیز گفت این موضوع همچنان در چارچوب مذاکرات قرار دارد و جزئیات نهایی آن مشخص نشده است.

او با اشاره به حضور نمایندگان نیروهای زن در دیدار با احمد شرع در کاخ ریاست‌جمهوری سوریه گفت مسائل مربوط به جایگاه و نقش آینده این نیروها همچنان در حال بررسی است.

سفیر سوریه در سازمان ملل افزود که مذاکرات با سرعت در حال انجام است و زمانی که طرف‌ها درباره جزئیات به توافق برسند، تصمیم نهایی به‌طور رسمی اعلام خواهد شد.

او در پایان تأکید کرد فضای کلی مذاکرات، حرکت مشترک طرف‌ها برای ساختن «سوریه‌ای بهتر» و آینده‌ای است که همه گروه‌های این کشور در آن مشارکت داشته باشند.