طرح توسعه کارخانه چینی کُرد افتتاح شد
به گزارش کردپرس؛ این طرح توسعه با سرمایهگذاری ثابت ۲ هزار میلیارد تومان و با ظرفیت تولید سالانه ۶ هزار تن اجرا شده و زمینه اشتغالزایی برای حدود ۱۰۰ نفر را فراهم کرده است.
واحد صنعتی تولیدکننده محصولات بهداشتی چینی کرد از مهمترین واحدهای تولیدی استان کرمانشاه و یکی از قطبهای صنعتی این حوزه در کشور به شمار میرود که اجرای طرح توسعه آن، گامی مؤثر در افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال و تقویت فعالیتهای اقتصادی در مناطق محروم استان است.
با بهرهبرداری از این طرح، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید، زمینه برای رونق تولید، افزایش ظرفیت صادرات و توسعه بازار محصولات این شرکت فراهم شده و این واحد صنعتی میتواند نقش مؤثرتری در زنجیره تولید محصولات بهداشتی کشور ایفا کند.
استاندار کرمانشاه در آیین افتتاح این طرح، بر اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی، تکمیل طرحهای توسعهای و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در استان تأکید کرد.
اجرای این طرح در شرایطی که استان کرمانشاه نیازمند توسعه فعالیتهای صنعتی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است، میتواند نقش مهمی در تقویت زیرساختهای تولیدی و اقتصادی مناطق کمتر برخوردار استان داشته باشد.
فرماندار کرمانشاه، مدیران کل صمت، شهرک های صنعتی و تعاون هم در این افتتاحهی حضور داشتند.
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