سرویس ترکیه - طرح احتمالی تعیین حداقل دستمزد بر اساس مناطق مختلف ترکیه به یکی از موضوعات مورد توجه در این کشور تبدیل شده است؛ طرحی که بر اساس آن میزان دستمزد با توجه به هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی هر منطقه متفاوت خواهد بود، اما نمایندگان اتحادیه‌های کارگری هشدار می‌دهند که اجرای چنین مدلی می‌تواند به افزایش نابرابری، تشدید مشکلات اقتصادی و مهاجرت جوانان از مناطق کم‌برخوردار به شهرهای بزرگ منجر شود.

به گزارش کردپرس، گوک‌هان گونایدین، معاون رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه (CHP) با طرح ادعایی درباره احتمال تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، اعلام کرد که دولت ممکن است میزان دستمزد را بر اساس شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی در هر منطقه تعیین کند. نمایندگان اتحادیه‌های کارگری ضمن مخالفت با این ایده تأکید دارند که حداقل دستمزد باید در سراسر کشور یکسان باشد و دست‌کم به سطح خط گرسنگی برسد.

ذوالکوف گونش، دبیرکل اتحادیه معلمان ترکیه، درباره این موضوع گفت: «امروز در این کشور نزدیک به ۱۵ میلیون نفر مجبورند با حداقل دستمزد کار کنند. این دستمزد تنها نیمی از خط گرسنگی است و همین مسئله به‌خودی‌خود یک مشکل بزرگ محسوب می‌شود.»

وی افزود: «اگر از این پس حداقل دستمزد بر اساس مناطق مختلف تغییر کند، این امر موجب بی‌عدالتی خواهد شد و مشکلات را عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد کرد.»

گونش تأکید کرد که راه‌حل مناسب این است که همه شهروندان ترکیه از دستمزدی برخوردار باشند که بتوانند با آن هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند و حداقل دستمزد باید به سطح خط گرسنگی برسد.

احتمال افزایش مهاجرت جوانان از مناطق شرقی

حداقل دستمزد در حال حاضر در سراسر ترکیه و کردستان ترکیه یکسان است و ماهانه ۲۸ هزار و ۷۵ لیر تعیین شده، در حالی که خط گرسنگی به ۳۶ هزار و ۹۴۰ لیر رسیده است.

در صورت اجرای طرح مورد بحث، احتمال دارد حداقل دستمزد در کلان‌شهرها و مناطق دارای هزینه زندگی بالاتر، بیشتر از شهرهای کوچک تعیین شود.

محمد کایا، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت دیاربکر، نسبت به پیامدهای چنین طرحی هشدار داد و گفت تعیین دستمزد بر اساس مناطق می‌تواند به افزایش مهاجرت جوانان از مناطق شرقی ترکیه و کردستان ترکیه منجر شود.

کایا اظهار کرد: «اگر حداقل دستمزد بر اساس مناطق تعیین شود، یعنی در کلان‌شهرهای غرب ترکیه دستمزدها بیشتر و در شهرهای شرقی کمتر باشد، مهاجرت جوانان از منطقه افزایش خواهد یافت.»

وی افزود: «همه فکر خواهند کرد که دستمزدها در استانبول و آنکارا بیشتر است و به این شهرها خواهند رفت. به این ترتیب، جوانان خود را از دست خواهیم داد.»

تعیین سالانه حداقل دستمزد در ترکیه

در ترکیه هر سال در ماه دسامبر، کمیته‌ای متشکل از ۱۵ نفر از نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و دولت مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده را انجام می‌دهد و میزان نهایی دستمزد را تعیین می‌کند.

مخالفت نمایندگان اتحادیه‌ها با منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد در حالی مطرح می‌شود که فاصله میان هزینه‌های زندگی و سطح دستمزدها در مناطق مختلف ترکیه همچنان یکی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی این کشور محسوب می‌شود.