خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ ۱۸:۰۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
هتل آپارتمان دیانا در مهاباد افتتاح شد
سرویس آذربایجان غربی- بهمناسبت هفته دولت، هتل آپارتمان دیانا در مهاباد با سرمایهگذاری ۳ هزار میلیارد ریالی افتتاح شد.
به گزارش کردپرس، این پروژه گردشگری در زمینی به مساحت ۱۷۰ مترمربع و با زیربنای ۱۸۰۰ مترمربع احداث شده و با حجم سرمایهگذاری ۳ هزار میلیارد ریال توسط قادر الهی به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
گفته می شود؛ افتتاح این هتلآپارتمان، گامی در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری، افزایش ظرفیت اقامتی مهاباد، حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و تقویت زمینههای اشتغال و رونق اقتصادی در حوزه گردشگری شهرستان بهشمار میرود.
در این مراسم، مسئولان شهرستان و اعضای شورای اداری ضمن بازدید از بخشهای مختلف پروژه، بر ضرورت تداوم حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و توسعه زیرساختهای گردشگری مهاباد تأکید کردند.
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