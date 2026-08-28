کلاهبردار ۱۰۰ هزار میلیاردی در ارومیه دستگیر شد

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به گزارش کردپرس، سردار جمال سلمانی اظهار کرد: در پي گزارشات متعدد مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان به شيوه خريد کالا و صدور چک های بلا محل، موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران انتظامی ارومیه قرار گرفت.

او افزود: در بررسی اولیه مشخص شد متهم، در يک اقدام کاملاً حرفه ای با صدور چک های بلامحل اقدام به خريدهای کلان انواع کالا و صدور چک بلامحل به مالباختگان در سطح کشور نموده است.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: ماموران انتظامی شهرستان ارومیه با رصد اطلاعاتی و در یک اقدام غافلگیرانه متهم را که فراری بوده شناسایی و دستگیر نمودند.

سردار سلمانی"تصریح کرد: متهم در مراحل بازجویی به ۹۰ فقره کلاهبرداری سریالی از شهروندان در استان های مختلف به ارزش یکصد هزار میلیارد ریال اعتراف و تحویل مراجع قضایی شد.

این مقام ارشد انتظامی با توصيه به افزايش هوشياري شهروندان گفت: از مردم عزيز درخواست مي‌شود در مبادلات مالي، وضعيت حساب و اعتبار صادرکننده چک را حتماً بررسي کرده و از پذيرش چک‌هاي بدون استعلام خودداري کنند.