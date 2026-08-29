خبر نویسنده: 3247 ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۰۹:۱۵ زمان مطالعه: 4 دقیقه ★ — (۰)
آمریکا حمایت نظامی از اقلیم کردستان را قطع میکند
سرویس جهان- دولت دونالد ترامپ قصد دارد تفاهمنامه امنیتی با اقلیم کردستان عراق را تمدید نکند. این اتفاق میتواند همزمان با خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، توان دفاعی پیشمرگه را تضعیف کند.
به گزارش کردپرس و بر اساس گزارش بیبیسی، دولت دونالد ترامپ در حال بررسی پایان حمایتهای امنیتی و نظامی از نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق است که در صورت اجرا، میتواند همزمان با خروج کامل نیروهای ائتلاف بینالمللی از عراق در پایان سپتامبر انجام شود و نگرانیها درباره آینده امنیت اقلیم را افزایش دهد. چهار منبع آگاه به مذاکرات میان مقامهای آمریکا، دولت عراق و اقلیم کردستان به بیبیسی گفتهاند که وزارت دفاع آمریکا در نشستهای اخیر به رهبران اقلیم اعلام کرده است واشنگتن فعلاً قصد ندارد تفاهمنامه کمکهای امنیتی به پیشمرگه را تمدید کند. این تفاهمنامه در ۳۰ سپتامبر منقضی میشود. تفاهمنامه امنیتی آمریکا و اقلیم کردستان نخستینبار در سال ۲۰۱۶ امضا و در سال ۲۰۲۲ تمدید شد. پیشمرگهها در سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۶۱ میلیون دلار از برنامه مقابله با داعش پنتاگون دریافت کردند که برای خرید تجهیزات، آموزش نیروها و پرداخت حقوق اختصاص یافت. با این حال، پنتاگون در پیشنهاد بودجه سال مالی ۲۰۲۷ حذف این کمکها را مطرح کرده و استدلال کرده است که با شکست داعش، ادامه این هزینهها ضرورتی ندارد و منابع آن میتواند در بخشهای دیگر هزینه شود. این احتمال در اربیل با نگرانی روبهرو شده است؛ بهویژه آنکه اقلیم کردستان طی ماههای اخیر هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است. بر اساس دادههای بنیاد دفاع از دموکراسیها، تا اواخر ماه مه دستکم ۱۵۸ حمله موشکی و پهپادی در داخل اقلیم انجام شده بود. یروان سعید، مدیر ابتکار جهانی کرد برای صلح در دانشگاه آمریکایی، هشدار داده است که قطع حمایت نظامی آمریکا، اقلیم کردستان را در برابر تهدیدهای منطقهای آسیبپذیرتر خواهد کرد. او معتقد است چنین تصمیمی میتواند برای ایران، روسیه و چین یک دستاورد مهم باشد. با این حال، هنوز مشخص نیست که تصمیم نهایی واشنگتن چه خواهد بود. یکی از منابع آگاه از دیدگاه پنتاگون به بیبیسی گفته است که دولت آمریکا همچنان در حال بررسی راههایی برای حفظ بخشی از حمایتهای امنیتی از عراق و اقلیم کردستان پس از خروج نیروهای آمریکایی است. این تحولات همزمان با برنامه آمریکا برای خروج آخرین نیروهای خود از عراق تا ۳۰ سپتامبر رخ میدهد. پایگاه نظامی آمریکا در اربیل نیز پس از خروج نیروهای ائتلاف تعطیل خواهد شد. خروج آمریکا در عمل به مأموریت نظامی ائتلاف بینالمللی علیه داعش در عراق پایان میدهد. نیروی پیشمرگه طی سالهای گذشته یکی از مهمترین نیروهای محلی آن بود. جیمز جفری، سفیر پیشین آمریکا در عراق و ترکیه و از چهرههای ارشد ائتلاف ضد داعش، با هشدار درباره کاهش حمایت از پیشمرگه گفته است حفظ این نیروها برای آمریکا هزینه زیادی ندارد و واشنگتن نباید اشتباه خروج کامل از عراق در سال ۲۰۱۱ را تکرار کند. خروج این خروج با ایجاد خلأ امنیتی، به شکلگیری شرایطی کمک کرد که داعش در سال ۲۰۱۴ از آن بهره برد. از این منظر، مسئله تنها حذف یک کمک مالی ۶۱ میلیون دلاری نیست. پایان حمایت مستقیم آمریکا میتواند نشانه تغییر مهمی در رویکرد واشنگتن نسبت به اقلیم کردستان باشد. آمریکا پس از بیش از یک دهه حضور نظامی برای مقابله با داعش، اکنون در حال انتقال مسئولیت امنیتی به دولت عراق است؛ اما این تغییر، در شرایطی که اقلیم با تهدیدهای خارجی و فشارهای منطقهای مواجه است، میتواند موقعیت امنیتی پیشمرگه و جایگاه اقلیم را وارد مرحلهای تازه کند. در صورت توقف کامل کمکها، پیشمرگه باید بخش بیشتری از هزینههای تسلیحاتی، آموزشی و عملیاتی خود را تأمین کند. در عین حال، این تحول میتواند بغداد را به بازیگر اصلیتر در معماری امنیتی شمال عراق تبدیل کند و وابستگی اقلیم به حمایت مستقیم آمریکا را کاهش دهد. پرسش اصلی این است که آیا خروج آمریکا از عراق صرفاً به معنای پایان مأموریت ضد داعش خواهد بود یا آغاز فاصلهگیری راهبردی واشنگتن از یکی از مهمترین شرکای خود در منطقه.
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