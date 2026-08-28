رئیس پاکدستی عراق: تاکنون حکم بازداشت هیچ مقام کردی صادر نشده است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- حاکم احمد انور، رئیس هیئت پاکدستی اقلیم کردستان، به روداو گفت رئیس هیئت پاکدستی عراق اعلام کرده است که تاکنون در پرونده عدنان جمیلی، حکم بازداشت هیچ مقام کردی صادر نشده است.

به گزارش کردپرس، حاکم احمد انور، رئیس هیئت پاکدستی اقلیم کردستان، اعلام کرد تاکنون در پرونده عدنان جمیلی، هیچ حکم بازداشتی برای مقام‌های کرد صادر نشده است.

احمد انور گفت ممکن است نام برخی مقام‌های کرد در این پرونده مطرح شده باشد، اما تاکنون این موضوع به صدور حکم بازداشت منجر نشده است.

رئیس هیئت پاکدستی اقلیم کردستان همچنین به نقل از رئیس هیئت پاکدستی عراق گفت نام هر فردی که با عدنان جمیلی سلام و احوالپرسی کرده، در این پرونده آمده است؛ با این حال، صرف مطرح شدن نام افراد به معنای صدور حکم بازداشت برای آنها نیست.