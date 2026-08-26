سرویس کرمانشاه _ در سومین روز از هفته دولت،با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی،شرکت فرآوری بذر نخود ضرابی در کرمانشاه افتتاح شد .

به گزارش کردپرس، در سومین روز از هفته دولت و با حضور دکتر مجید آنجفی معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی،رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه،فرماندار کرمانشاه و جمعی از مدیران استانی شرکت فرآوری بذر نخود در کرمانشاه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

شرکت فرآوری بذر نخود ضرابی در زمینه تولید و فرآوری بذر نخود فعالیت می نماید و ظرفیت ۲ هزار تن تولید و فرآوری نخود را دارد.

مجموع سرمایه گذاری صورت گرفته برای این پروژه ۲۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی آن ۱۰ نفر می باشد.