سرویس کرمانشاه _ همزمان با سومین روز هفته دولت، شرکت ستاره سپهر بیستون با حضور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، معاون اقتصادی استانداری و جمعی از مسئولان استانی در شهرک صنعتی بیستون افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش کردپرس، شرکت ستاره سپهر بیستون با هدف توسعه فعالیت‌های صنایع غذایی و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید محصولات کشاورزی راه‌اندازی شده و ظرفیت بسته‌بندی ۱۸۰ هزار قوطی رب گوجه‌فرنگی در شبانه‌روز را دارد.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در آیین افتتاح این واحد تولیدی، راه‌اندازی آن را اقدامی ارزشمند در راستای تکمیل زنجیره تولید در استان کرمانشاه دانست و گفت: ورود مجموعه‌ای با تجربه حوزه بازرگانی و تجارت به عرصه تولید، اقدامی مبارک است و می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی کمک کند.

مجید آنجفی با اشاره به ظرفیت‌های شرکت ستاره سپهر بیستون اظهار کرد: چشم‌انداز این مجموعه می‌تواند حرکت به سمت تکمیل زنجیره‌های ارزش باشد؛ مسیری که در نهایت برای مجموعه تولیدی، استان کرمانشاه و بخش کشاورزی کشور ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین ثبت و انتخاب نام تجاری «بیستون» برای این مجموعه را دارای اهمیت دانست و افزود: استفاده از نامی که نشان‌دهنده اصالت، قدمت و ریشه‌های فرهنگی این دیار است، می‌تواند در آینده به موفقیت و شناخته‌شدن بیشتر این برند کمک کند.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی کرمانشاه گفت: این استان اکنون چهارمین استان تولیدکننده کشور در بخش کشاورزی است و این جایگاه، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی ایجاد کرده است.

آنجفی همچنین با اشاره به رویکرد مدیریت ارشد استان در حمایت از فعالان اقتصادی اظهار کرد: اراده مدیریت استان بر این است که با کمترین مانع، زمینه فعالیت فعالان اقتصادی و سرعت گرفتن روند توسعه استان فراهم شود.

در ادامه این مراسم، معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، راه‌اندازی واحدهای تولیدی در چنین شرایطی را نشانه ظرفیت و توان بخش خصوصی برای عبور از موانع دانست.

حسن رستم‌زاد اظهار کرد: با وجود مشکلات و فشارهایی که در سال‌های اخیر بر کشور تحمیل شده، امروز شاهد افتتاح پروژه‌هایی هستیم که نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی و تولید همچنان با جدیت ادامه دارد.

وی با تقدیر از سرمایه‌گذاران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در راه‌اندازی این واحد تولیدی، بر ضرورت همراهی همه دستگاه‌ها با بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: باید با همکاری و هم‌افزایی، زمینه برای تداوم و افزایش چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در استان فراهم شود.

معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه با تأکید بر نقش مردم و بخش خصوصی در فرآیند توسعه استان گفت: توسعه کرمانشاه تنها با اقدامات دولت محقق نمی‌شود و مردم، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باید در کنار مجموعه مدیریتی استان برای آبادانی و پیشرفت کرمانشاه نقش‌آفرینی کنند.

وی راه‌اندازی شرکت ستاره سپهر بیستون را نمونه‌ای از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در شرایط دشوار اقتصادی عنوان کرد و گفت: باید از تجربه و توان بخش خصوصی در مسیر توسعه استان استفاده بیشتری شود.

شرکت ستاره سپهر بیستون در شهرک صنعتی بیستون احداث شده و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت بسته‌بندی ۱۸۰ هزار قوطی رب گوجه‌فرنگی در شبانه‌روز به ظرفیت تولید و صنایع غذایی استان افزوده شده است.

این واحد تولیدی با ۳۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و ایجاد ۵۰ فرصت شغلی، یکی از طرح‌های افتتاح‌شده در هفته دولت در استان کرمانشاه است که با هدف توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی به بهره‌برداری رسیده است.