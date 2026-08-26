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زلزله چهار ریشتری مرز کردستان و عراق را لرزاند
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۲:۱۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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زلزله چهار ریشتری مرز کردستان و عراق را لرزاند

سرویس کردستان - زمین لرزه ای به بزرگی چهار ریشتر، دقایقی پیش حوالی بوئین سفلی از توابع شهرستان بانه در مرز ایران و عراق را لرزاند.

به گزارش کرد پرس، مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد، این زمین لرزه ساعت ۱۱:۱۹:۳۸ امروز در مرز عراق و استان کردستان و در عمق هفت کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

این زمین لرزه در ۲۰ کیلومتری بوئین سفلی، ۲۲ کیلومتری آرمرده و ۲۶ کیلومتری بانه در استان کردستان ثبت شده است.

تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارت مالی احتمالی ناشی از این زمین لرزه اعلام نشده است.

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