زلزله چهار ریشتری مرز کردستان و عراق را لرزاند

سرویس کردستان - زمین لرزه ای به بزرگی چهار ریشتر، دقایقی پیش حوالی بوئین سفلی از توابع شهرستان بانه در مرز ایران و عراق را لرزاند.

به گزارش کرد پرس، مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد، این زمین لرزه ساعت ۱۱:۱۹:۳۸ امروز در مرز عراق و استان کردستان و در عمق هفت کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

این زمین لرزه در ۲۰ کیلومتری بوئین سفلی، ۲۲ کیلومتری آرمرده و ۲۶ کیلومتری بانه در استان کردستان ثبت شده است.

تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارت مالی احتمالی ناشی از این زمین لرزه اعلام نشده است.