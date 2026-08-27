سرویس عکس _ نمایش «ترس و نکبت رایش سوم» نوشته برتولت برشت و به کارگردانی قطب‌الدین صادقی روی صحنه رفت. این اثر شامل هشت تابلو از مجموعه ۲۴ نمایشنامه کوتاه و مستقل برشت است که با محوریت تبعیض، ستم، سانسور، نژادپرستی، بحران اقتصادی و فروپاشی اخلاقی در دوران آلمان نازی شکل گرفته است. این نمایش با حضور هنرجویان آکادمی هنر و با هدف آشنایی آنان با اصول تئاتر حماسی (اپیک) اجرا می‌شود. «صلیب گچی»، «زن یهودی»، «جاسوس»، «کار اجباری»، «کمک زمستانی»، «مبارز قدیمی» و «ایجاد کار» از جمله تابلوهای این اجرا هستند.