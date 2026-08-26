کردپرس
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پایان رسمی حضور نظامی آلمان در اقلیم کردستان
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۸:۲۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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پایان رسمی حضور نظامی آلمان در اقلیم کردستان

رسانه‌های عراقی از پایان حضور نیروهای نظامی آلمان در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق خبر می دهند.

به گزارش کردپرس، آلمان در چارچوب ماموریت‌های ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با داعش، حدود ۵۰۰ نظامی در مجموع عراق و اقلیم کردستان در اختیار داشت که این نیروها عمدتا در بغداد و اربیل مستقر بودند.

با این حال، در آخرین ماه‌های حضور نظامی آلمان در منطقه، تعداد نیروهای مستقر در اردوگاه نظامی اربیل کاهش یافت که دولت آلمان برنامه‌ریزی کرد تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ این پایگاه میدانی را تعطیل کرده و نظامیان خود را از آنجا خارج کند.

 همزمان گزارش رسانه ای حاکی است که تعداد محدودی از مستشاران نظامی این کشور برای اهداف هماهنگی در سفارت باقی خواهند ماند.

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