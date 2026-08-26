خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۲:۱۵ زمان مطالعه: 3 دقیقه ★ — ( ۰ )

اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ

دولت باید سپر دفاعی برای صیانت از معیشت مردم ایجاد کند

سرویس آذربایجان غربی- سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت باید با ایجاد یک سپر دفاعی، حداکثر تلاش خود را برای صیانت از معیشت مردم و کاهش آثار فشارهای اقتصادی به کار گیرد و مردم نیز با تقویت حس مسئولیت اجتماعی، اجازه ندهند فشار مضاعفی بر جامعه وارد شود.

به گزارش کردپرس، محمد قسیم عثمانی با اشاره به تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران و راهکارهای جلوگیری از ایجاد هرگونه شوک در بازار، به خانه ملت اظهار کرد: اولین کاری که باید انجام دهیم، آگاهی‌بخشی عمومی است؛ موضوعی که جامعه را در جریان نقشه و برنامه دشمن قرار می‌دهد تا مردم بدانند آنها به دنبال چه هستند و از چه طریقی می‌خواهند به کشور لطمه وارد کنند. نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: آمریکایی‌ها خودشان به‌صراحت از «فشار حداکثری اقتصادی» سخن می‌گویند و مدعی هستند فشاری را اعمال خواهند کرد که پیش از این سابقه نداشته است؛ البته بخش زیادی از این اظهارات را می‌توان در چارچوب بلوف‌های معمول ترامپ ارزیابی کرد، اما صرف‌نظر از این مسئله، باید مردم را نسبت به شیوه ورود دشمن و اهداف آن آگاه کرد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افزایش قدرت تاب‌آوری جامعه نیازمند آگاهی‌بخشی و تجهیز مردم به ابزارهای مقابله با فشارهای اقتصادی است، ادامه داد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که دشمن نتواند به اهداف شوم خود دست پیدا کند؛ همان‌طور که در نزدیک به نیم قرن گذشته نیز نتوانسته است به اهداف خود برسد و این بار هم ناکام خواهد ماند. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به افزایش قیمت ارز و مدیریت بازار، گفت: دولت باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا کمترین فشار ممکن متوجه مردم شود. وی تأکید کرد: قطعاً فشار اقتصادی وجود دارد و بخشی از آن نیز به جامعه وارد شده است، اما دولت باید در برابر این فشارها یک سپر دفاعی برای صیانت از معیشت مردم داشته باشد و اجازه ندهد فشارهای خارجی به شکل مضاعف بر زندگی مردم اثر بگذارد. عثمانی همچنین نقش مردم را در مدیریت شرایط اقتصادی کشور مهم دانست و تصریح کرد: همان‌طور که مردم در مقاطع مختلف با حضور خود در میدان اجازه ندادند بدخواهان به اهدافشان برسند، امروز نیز باید حس مسئولیت اجتماعی در جامعه تقویت شود. نماینده بوکان در مجلس افزود: مردم باید در شرایط فعلی به یکدیگر کمک کنند و اجازه ندهند خودمان عاملی برای تشدید فشارها بر جامعه باشیم. باید مراقب باشیم بستری برای اعمال فشار اضافی از سوی دشمن فراهم نکنیم، بلکه این بستر را از بین ببریم. وی ادامه داد: اگر هدف دشمن ایجاد فشار بر جامعه است، ما باید در جهت خلاف اهداف او حرکت کنیم. هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد، چه صاحب مغازه باشد، چه تولیدکننده، ارائه‌دهنده خدمات یا راننده تاکسی، باید حس مسئولیت، نوع‌دوستی و درد مشترک خود را به گونه‌ای مدیریت کند که نتیجه آن کمترین فشار ممکن بر مردم و جامعه باشد./