کردپرس
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علی باپیر: بدون توافق میان احزاب، وضعیت اقلیم کردستان بدتر خواهد شد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۸:۲۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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علی باپیر: بدون توافق میان احزاب، وضعیت اقلیم کردستان بدتر خواهد شد

علی باپیر، رئیس جماعت عدالت کردستان، از ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان احزاب سیاسی اقلیم کردستان خبر داد و گفت برای فعال‌سازی پارلمان با یک طرف توافق دارند و با طرف دیگر در حال گفت‌وگو هستند.
به گزارش کردپرس، علی باپیر در اظهاراتی گفت: «تلاش‌های ما تاکنون به نتیجه نرسیده، اما برای دستیابی به توافق میان طرف‌ها همچنان در حال تلاش و مذاکره هستیم.» باپیر افزود: «یک طرف برای فعال‌سازی پارلمان و تشکیل دولت تمایل دارد و این موضوع را به ما نیز گفته است؛ با طرف دیگر هم در حال گفت‌وگو هستیم.» رئیس جماعت عدالت کردستان همچنین هشدار داد: «وضعیت اقلیم کردستان نامناسب است و اگر میان طرف‌ها تفاهم و همبستگی وجود نداشته باشد، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد.»
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