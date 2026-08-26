سرویس کرمانشاه _ پروژه چهاربانده کردن محور سنقر - دینور در سومین روز هفته دولت، با حضور استاندار کرمانشاه و نماینده سنقر و کلیایی در مجلس به بهره‌برداری رسید.

به گزارش کردپرس؛ پروژه چهاربانده کردن محور سنقر - دینور مزین به نام «شهید سرلشگر محمدسعید ایزدی(حاج رمضان)» است.

طول این بزرگراه از بیستون تا میانراهان در شهرستان صحنه و از سنقر تا میانراهان حدود ۲۲ کیلومتر است که چهار کیلومتر آن در سال‌های گذشته به بهره‌برداری رسیده و امروز ۱۸ کیلومتر باقی‌مانده نیز افتتاح شد.

ارزش ریالی اجرای این پروژه حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

این پروژه با هدف ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات، تسهیل عبور و مرور و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه اجرا شده و بهره‌برداری از آن گامی مهم در توسعه محورهای مواصلاتی شهرستان سنقر و کلیایی، صحنه و در ادامه هرسین به شمار می‌رود.