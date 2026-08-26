خبر نویسنده: 3243 ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۸:۳۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
بزرگراه سنقر _ دینور به بهرهبرداری رسید
سرویس کرمانشاه _ پروژه چهاربانده کردن محور سنقر - دینور در سومین روز هفته دولت، با حضور استاندار کرمانشاه و نماینده سنقر و کلیایی در مجلس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش کردپرس؛ پروژه چهاربانده کردن محور سنقر - دینور مزین به نام «شهید سرلشگر محمدسعید ایزدی(حاج رمضان)» است.
طول این بزرگراه از بیستون تا میانراهان در شهرستان صحنه و از سنقر تا میانراهان حدود ۲۲ کیلومتر است که چهار کیلومتر آن در سالهای گذشته به بهرهبرداری رسیده و امروز ۱۸ کیلومتر باقیمانده نیز افتتاح شد.
ارزش ریالی اجرای این پروژه حدود یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
این پروژه با هدف ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات، تسهیل عبور و مرور و بهبود زیرساختهای حملونقل منطقه اجرا شده و بهرهبرداری از آن گامی مهم در توسعه محورهای مواصلاتی شهرستان سنقر و کلیایی، صحنه و در ادامه هرسین به شمار میرود.
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