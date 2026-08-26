خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۸:۲۷ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — ( ۰ )

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تأکید الحکیم بر تحویل سلاح گروه‌های مقاومت به الحشدالشعبی

رهبر جریان حکمت ملی عراق در دیدار با سرپرست سفارت آمریکا در بغداد، بر اهمیت گفت‌وگو برای حل مسائل باقی‌مانده و حصر سلاح در دست دولت تأکید کرد و گفت سلاح گروه‌های مقاومت که در مقابله با داعش نقش‌آفرین بوده است، به سازمان الحشدالشعبی به عنوان یک نهاد رسمی دولتی تحویل داده می‌شود.

به گزارش کردپرس، سید عمار الحکیم در دفتر خود در بغداد با جاشوا هریس، سرپرست سفارت آمریکا در عراق، دیدار و درباره روابط دوجانبه میان دو کشور گفت‌وگو کرد. به نوشته خبرگزاری رسمی عراق (واع)، الحکیم در این دیدار بر ضرورت تبدیل توافق‌های میان دو کشور به برنامه‌های اجرایی و عملی تأکید کرد و گفت عراق با چالش‌هایی مواجه است که حل آنها نیازمند گفت‌وگو است. وی چالش‌های اقتصادی و نقدینگی مالی را از مهم‌ترین این مشکلات دانست و آن را مرتبط با تحولات منطقه و تشدید تنش‌ها عنوان کرد. رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین بر استفاده از گفت‌وگو و تفاهم متقابل برای حصر سلاح در دست دولت تأکید کرد و گفت سلاح گروه‌های مقاومت در مقابله با داعش نقش‌آفرین بوده و هزاران نفر در مسیر آزادسازی خاک عراق و بازگرداندن ثبات به کشور جان خود را از دست داده‌اند. وی افزود این سلاح‌ها به سازمان الحشدالشعبی، به عنوان یک نهاد رسمی و دولتی، تحویل داده خواهد شد و تأکید کرد این روند باید تمامی افرادی را که خارج از چارچوب دولت حامل سلاح هستند، دربرگیرد. الحکیم همچنین در دیدار جداگانه‌ای میزبان عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در عراق، بود. دو طرف درباره روابط دوجانبه و راه‌های توسعه آن در راستای منافع دو ملت گفت‌وگو کردند. الحکیم در این دیدار نیز بر استفاده از گفت‌وگو و توافق‌ها برای حل مشکلات منطقه و ضرورت بازگرداندن ثبات و آرامش تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به چالش‌های اقتصادی عراق در نتیجه تحولات منطقه، بر استفاده از شرایط کنونی برای تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و مسیرهای صادراتی تأکید کرد و پیشنهاد توسعه شبکه‌ای از خطوط لوله با مسیرهایی از طریق دریای سرخ و دریای مدیترانه را مطرح کرد. الحکیم بار دیگر بر حصر سلاح در دست دولت و تحویل آن به سازمان الحشدالشعبی به عنوان یک نهاد رسمی در ساختار دولت عراق تأکید کرد.