افزایش عجیب و ناگهانی قیمت کاغذ!

طی ماه های اخیر یکی از اقلام و محصولاتی که گرانی بسیار بالا و عجیبی در کشور داشته، محصولات وابسته به کاغذ مصرفی است. به طوریکه بسیاری از شهروندانی که در طی دوره های چند ماهه، سفارشات چاپی داشته اند از اختلاف قیمت های سرسام آور متعجب شده و حتی بسیاری از آنها سفارشات خود را کنسل کرده اند. در ادامه به بررسی عوامل افزایش قیمت ناگهانی و عجیب کاغذ و مقوا و سایر محصولات خواهیم پرداخت.

چرا افزایش قیمت کاغذ مهم است؟

وقتی بحث گرانی کاغذ پیش بیاید شاید به این موضوع فکر کنید که این مورد در زندگی روزمره ما تاثیری ندارد ولی این طرز تفکر کاملا اشتباه است. وقتی محصولات کاغذ و مقوا گران میشود تاثیری مانند افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در زندگی ما دارد و میتوانید این افزایش قیمت را در سوپر مارکت ها حس کنید. بسیاری از محصولات غذایی و مصرفی ما ایرانی ها که در طول زندگی روزمره استفاده میکنیم، در طی فرآیند چاپ و بسته بندی وابسته استفاده از رول و بند های کاغذی و مقوایی برای بسته بندی است.

برای مثال محصولاتی مانند شیر های پاکتی، شیشه های مربا، تاید های ماشینی و دستی و بسیاری از محصولات... را با استفاده از متریال های کاغذی و مقوایی چاپ و بسته بندی میشوند. پس گران شدن این متریال مساوی است با گران تر شدن بسته بندی محصولات تولید و در نهایت افزایش قیمت نهایی محصولات.

علت افزایش قیمت کاغذ

کاغذ از چوب درختان مقاوم به دست میاید و کشور هایی که در آن جنگل های وسیع برای تولید کاغذ ندارند متاسفانه ظرفیت تولید کاغذی ندارند. چین و ایالات متحده از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کاغذ و مقوا در جهان هستند و کشورهای دیگری مانند هند، ژاپن و آلمان نیز سهم قابل‌توجهی از تولید جهانی این محصولات دارند..در کشور ما با وجود جنگل های بزرگی در شمال کشور و زاگرس و ارسباران، بخشی از این نعمت در اختیار ما قرار گرفته است ولی متاسفانه به علت مسائل مربوط به جنگل زدایی محدودیت هایی در این بخش وجود دارد.

ظرفیت تولیدی کاغذ در ایران

در ایران کارخانه و تولیدی های زیادی وجود دارند که محصولات کاغذ، مقوا و کارتن و... را میتوانند تولید کنند. کارخانه هایی مانند تولید کاغذ و فرآورده سلولزی راشا کاسپین، کارخانه کاغذ سازی پارس، کارخانه تولید کاغذ و کارتن کاوه که یکی از قدیمی ترین کارخانه جات تولید کاغذ است، صنایع چوب و کاغذ چوکا و... وجود دارند که سالهاست در زمینه تولید کاغذ فعالیت میکنند. الحق و والانصاف هم کاغذ تولید شده در ایران کیفیت خوب و بالایی را داراست و میتوان برای استفاده های مختلف از آن استفاده نمود. اما چرا با وجود کارخانه های با کیفیت و این چنینی نیاز به تولید در ایران وجود دارد؟



مسئله واردات کاغذ ربطی به کیفیت ندارد. مسئله میزان تولید داخلی است.بر اساس اظهارات دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا ظرفیت اسمی تولید کاغذ و مقوا در ایران سالانه 120 هزار تن اعلام شده است. البته این ظرفیتی اسمی است و در واقعیت میدانی این عدد درست نیست و تولید سالانه کاغذ در ایران بسیار کمتر از این عدد است.

مصرف کاغذ در ایران چقدر است؟

بر اساس اظهارات دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا، نیاز سالانه کشور به کاغذ چاپ و تحریر حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تن برآورد شده است این عدد با توجه به ظرفیت واقعی تولید در ایران اختلاف بالایی دارد و همین موضوع باعث میشود نیاز به واردات در کشور ایجاد شود و بخش عمده ای از کاغذ مصرفی ما در ایران وارداتی است.

علت گرانی کاغذ چیست؟

در طی ماه های اخیر دو عامل مهم در گران شدن این محصول بسیار دخیل بوده اند. یک گران شدن دلار و در حاصل این افزایش قیمت، افزایش قیمت محصولات وارداتی مانند کاغذ، دوم محدودیت واردات از برخی از کشور ها مانند چین و اماارت. ایران سالانه بخش عمده ای از کاغذ خود را از طریق چین،اندونزی و امارات وارد کشور میکند و الان متاسفانه محدودیت هایی در این بخش وجود دارد. همچنین بخش دیگری از واردات کاغذ از کشور های روسیه، ترکیه و یونان است که این بخش ها به سرعت در حال انجام عملیات اند.



پس گران شدن متریال های کاغذ و کارتن را میتوان نشانه ای کمبود کالای اساسی دانست. کمبود موجب افزایش قیمت میشود و این مورد را متاسفانه نمیتوان با افزایش ظرفیت تولیدی داخل حل کرد و نیاز به واردات حیاتی است. حال باید بتوانیم با مدیریت درست و کمی صبر از این دوره حساس به سلامت عبور کنیم.

چه افرادی از گرانی کاغذ ناراحتی بیشتری دارند؟

گزارشات زیادی از افراد و کسب و کارهایی دریافت نموده ایم که از افزایش قیمت هفتگی و حتی روزانه سفارشات چاپی خود ناراضی بوده اند. برای مثال رستوران هایی که سفارش چاپ تراکت ارزان را به صورت دو هفته یکبار انجام میدادند، بسیار ناراضی و کلافه از افزایش قیمت در هر بار سفارش بوده اند. یا کسب و کار هایی که برای تبلیغات خود و برند سازی از محصولات کاغذی استفاده میکردند، در نتیجه این افزایش قیمت ها دیگر به این نوع از تبلیغات روی نمی آورند، مانند کارواش ها که دیگر کمتر به سمت استفاده از تبلیغات با کاغذ کف پایی کارواش حرکت میکنند. در کل این موضوع همگانی است و همه افراد جامعه از کارخانه دارد تا مغازه دارد و مصرف کننده همگی ناراضی هستند و باید با مدیریت و مصرف کمتر بتوان این دوره تاریخی را عبور داد.