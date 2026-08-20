کالدِرای نمرود در کردستان ترکیه «پارک ملی» اعلام شد

به گزارش کردپرس، حکم ریاستجمهوری درباره تعیین «پارک ملی کالدِرای نمرود» در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد.
براساس این حکم، منطقه واقع در محدوده شهرستانهای تاتوان، اخلات و گورویماک استان بیتلیس (به کُردی: بدلیس) ، ازاینپس با عنوان «پارک ملی کالدِرای نمرود» شناخته خواهد شد.
گفتنی است، با تبدیل این منطقه به پارک ملی، سطح حفاظت محیطزیستی آن افزایش مییابد و هرگونه فعالیت عمرانی، معدنی یا ساختوسازهای غیرمجاز در محدوده آن تحت نظارت و محدودیتهای سختگیرانه قرار میگیرد. همچنین مدیریت این منطقه به نهادهای حفاظت از طبیعت واگذار میشود و هدف اصلی آن حفظ اکوسیستم، گونههای گیاهی و جانوری و همچنین توسعه گردشگری پایدار خواهد بود. در نتیجه، بازدیدهای گردشگری با ضوابط مشخص انجام میشود و بهرهبرداری اقتصادی از منابع طبیعی منطقه بدون مجوزهای ویژه امکانپذیر نخواهد بود.
با این حال این عنوان حفاظت مطلق و خدشهناپذیر ایجاد نمیکند. مطابق قانون ترکیه، حتی اکتشاف و بهرهبرداری معدنی در پارک ملی نیز در شرایطی میتواند با حکم رئیسجمهوری مجاز شود؛ همچنین برخی تأسیسات گردشگری یا عمومی در چارچوب طرح مصوب امکان احداث دارند. بنابراین تأثیر واقعی این تصمیم به مرزهای تعیینشده، طرح مدیریتی و نحوه اجرای قانون بستگی دارد.
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