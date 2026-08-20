آغاز عملیات اجرایی بزرگراه سرمست ـ قلاجه

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در آیین آغاز عملیات اجرایی چهارباندهکردن محور سرمست ـ قلاجه، ضمن قدردانی از حضور مردم، مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: مردم گیلانغرب، سرمست و گواور، مردمی فهیم، صبور، آگاه و مطالبهگر هستند که مطالبات خود را با دقت و منطق مطرح میکنند و خواستههای آنان نیز عمدتاً ناظر بر امور عمرانی، زیرساختی و عمومی منطقه است.
وی با قدردانی از پیگیریهای نماینده مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، افزود: افتخار میکنم که خادم مردم بزرگ، غیور و متعصب این منطقه هستم و امروز مدیریت ارشد استان با همراهی، هماهنگی و همدلی مجمع نمایندگان استان بهدنبال توسعه کرمانشاه است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به سه اولویت توسعهای منطقه گیلانغرب گفت: نخستین اولویت، توسعه راههای دسترسی شامل جادههای روستایی و بهویژه راههای اصلی است و دومین اولویت، تأمین آب و پیشبینی منابع جایگزین برای شرایط خاص و اضطراری است و سومین اولویت نیز پیگیری ارتقای شهر سرمست و بخش گواور است.
دکتر حبیبی افزود: پرونده ارتقای سرمست و گواور با همکاری نماینده مردم در مجلس، در استانداری، وزارت کشور و دولت در دست پیگیری است و این منطقه از ظرفیتها و شاخصهای لازم برخوردار است و با توجه به بازگشایی مجدد پروندههای تقسیمات کشوری در سطح کشور، این موضوع با اولویت و جدیت دنبال خواهد شد.
وی گفت: انتخاب پیمانکار توانمند و بومی برای این طرح، فرصت مناسبی برای تسریع عملیات اجرایی است و انتظار میرود پروژه چهارباندهکردن محور سرمست ـ قلاجه در زمانبندی پیشبینیشده به بهرهبرداری برسد تا مردم منطقه از مزایای آن برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه راه، بستر اصلی توسعه است، بیان کرد: هر اندازه راهها و محورهای ارتباطی توسعه یابد، زمینه پیشرفت، سرمایهگذاری و رونق اقتصادی نیز در منطقه فراهمتر میشود و پروژهای که امروز عملیات اجرایی آن آغاز میشود، بخشی از یک بسته بزرگتر برای تکمیل مسیر تا سومار است و باید دیگر بخشهای این محور نیز بهصورت جدی پیگیری شود.
استاندار کرمانشاه افزود: مرز سومار اکنون علاوه بر کارکرد تجاری، در زمره مرزهای اربعینی کشور قرار گرفته است و پیشبینی شده از سال آینده نام این مرز در سامانه ثبتنام زائران اربعین نیز لحاظ شود و بر این اساس، ارتقای راه دسترسی به سومار ضرورتی جدی است.
حبیبی خاطرنشان کرد: محور اسلامآبادغرب ـ گیلانغرب ـ سومار فقط راه دسترسی مردم گیلانغرب، سرمست و مناطق پیرامونی نیست؛ این محور، مسیری ترانزیتی، اقتصادی و اربعینی است و باید با چنین رویکردی برای رفع نقاط حادثهخیز و ارتقای کیفیت آن برنامهریزی و اقدام شود.
وی با اشاره به پیگیری سه مطالبه مهم استان در نشستهای اخیر با مسئولان ملی، گفت: تکمیل راهآهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد، نخستین مطالبه مهم استان است که میتوان از آن بهعنوان «ریل کربلا» یاد کرد و دومین مطالبه، تکمیل محور اسلامآبادغرب ـ گیلانغرب ـ سومار است که «جاده کربلا» خواهد بود و سومین موضوع نیز عبور مستمر کاروانهای زیارتی عتبات عالیات از این دو مسیر در طول سال است.
استاندار کرمانشاه بیان کرد: تحقق این سه مطالبه، زمینهساز رونق اقتصادی، توسعه زیرساختی و افزایش ظرفیتهای گردشگری مذهبی در غرب استان خواهد شد و با جدیت در سطح ملی در حال پیگیری است.
حبیبی با بیان اینکه پیشرفت پروژهها حاصل کار تیمی و هماهنگی میان نمایندگان مجلس، استانداری، دستگاههای اجرایی و مدیران محلی است، گفت: طی هفته گذشته، نشستها و پیگیریهای متعددی با نماینده غرب استان در مجلس و مسئولان ملی برای توسعه مرزها، پیگیری مسائل حوزه آب و برق و رفع موانع زیرساختی انجام شده است.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش وحدت و انسجام در پیشرفت امور، گفت: کارها در سایه همدلی، هماهنگی و همافزایی به نتیجه میرسد و مردم نیز از مسئولان انتظار دارند با پرهیز از اختلاف، همه ظرفیتها را برای حل مسائل و توسعه استان به کار گیرند.
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