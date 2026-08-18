جشن و پایکوبی جوانان ماردین به مناسبت پانزدهم آگوست؛ زبان ما حافظه ماست + فیلم

به گزارش کردپرس، مجلس جوانان حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) در ماردین به مناسبت پانزدهم آگوست، جشنی مردمی با شعار «از رستاخیز یکگامی بهسوی آزادی هزارگامی» برگزار کرد.
بنا بر گزارش مزوپوتامیا، این برنامه در محله مینسوریه از توابع شهرستان آرتوکلو و با حضور اعضای مجلس جوانان، نمایندگان احزاب سیاسی و شمار زیادی از شهروندان برگزار شد.
در محوطه مراسم، پلاکاردهایی با نوشتههای کردی «از رستاخیز یکگامی بهسوی آزادی هزارگامی» و «جوانان کوه باگوک» نصب شده بود. شرکتکنندگان نیز در بخشهایی از برنامه شعار «زنده باد اوجالان» سر دادند.
زبان ما حافظه ماست
فاطمه اوزتورک، عضو مجلس جوانان دم پارتی در ماردین، در سخنرانی افتتاحیه پانزدهم آگوست را فراتر از یک مناسبت برای جشنگرفتن دانست و از اهمیت اندیشیدن به تاریخ، هویت، زبان، آزادی و آینده سخن گفت. او اظهار داشت جوانان باید با آگاهی از رنجهای گذشته به مبارزه ادامه دهند، اما اجازه ندهند آینده آنان در اسارت این رنجها باقی بماند.
اوزتورک افزود: «زبان ما تنها ابزار ارتباط نیست، بلکه حافظه ماست. فرهنگ ما صرفاً میراثی باقیمانده از گذشته نیست، بلکه بخشی از موجودیت ماست. جوانان تنها نیروی آینده نیستند؛ آنان در برابر امروز نیز مسئولیت دارند.» او ادامه داد: «تاریخ خود را فراموش نخواهیم کرد، اما آیندهمان را به رنجهای تاریخ تسلیم نمیکنیم. همزمان با حفاظت از زبان خود، از زندگی برابر و آزاد در کنار زبانهای دیگر دفاع خواهیم کرد و در کنار پاسداری از هویت خود، خواهان همزیستی با هویتهای دیگر خواهیم بود. آزادی واقعی روزی است که همه ما بدون ترس، با عزت و هویت خود زندگی کنیم.»
قانون چارچوب نخستین گام در مسیری طولانی است
بریتان گونش آلتین، نماینده دم پارتی از حوزه ماردین در ادامه با اشاره به روند صلح و جامعه دموکراتیک اظهار داشت برنامههای پانزدهم آگوست امسال بهدلیل آغاز این روند با فراخوان عبدالله اوجالان، معنایی متفاوت یافتهاند. او مرحله کنونی را نتیجه مبارزهای طولانی دانست و خواستار حمایت و مشارکت اجتماعی در روند صلح شد.
آلتین گفت: «رسیدن به این مرحله آسان نبوده است؛ بنابراین باید این روند را بهدرستی درک کنیم و از آن حمایت کنیم. ممکن است کسانی بخواهند روند را مختل کنند، اما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.» او اقدام قانونی انجامشده در پارلمان را گامی مهم اما ناکافی ارزیابی کرد و افزود: «همانگونه که عبدالله اوجالان نیز بیان کرده است، این نخستین گام در مسیری طولانی است و به همین دلیل اهمیت دارد.»
باید همگی به روند صلح نیرو ببخشیم
آلتین خواستار برداشتن گامهای تازه پس از تصویب قانون چارچوب شد و این قانون را زمینهای برای آزادی زندانیان سیاسی و بازگشت افرادی دانست که ناچار به ترک سرزمین خود شدهاند. او همچنین تقویت سازوکارهای حل دموکراتیک مسئله کرد را ضروری خواند و اظهار داشت: «همه ما باید برای تقویت این روند در کنار یکدیگر فعالیت کنیم. هرچه قدرتمندتر و سازمانیافتهتر عمل کنیم، سازوکار روند نیز به همان اندازه تقویت خواهد شد.»
نماینده ماردین افزود: «در این صورت میتوان گامهای محکمتری برای آزادی عبدالله اوجالان، رفع فشارها بر زبان و فرهنگ کردی و پایاندادن به سیاست انتصاب قیم برداشت.»
شهروندان با ترانههای کردی هنرمندانی چون تیرژ و میر قوسر به رقص گروهی کردی پرداختند. این جشن همراه با شعارها، رقصهای گروهی و آتشبازی تا ساعات پایانی شب ادامه داشت.
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