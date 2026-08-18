به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در یک گفت‌وگوی تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر کردند.

براساس اطلاعیه مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، تنش و جنگ میان ایران و آمریکا، پیمان مکه و آخرین تحولات غزه از مهم‌ترین موضوعات این گفت‌وگو بودند.

اردوغان استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد مذاکرات میان دو طرف ادامه یابد. او همچنین از تداوم حمایت ترکیه از تلاش‌های صلح خبر داد.

رئیس‌جمهوری ترکیه در بخش دیگری از این گفت‌وگو به توافق دفاعی مشترک امضاشده میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی اشاره کرد. اردوغان این توافق را موضعی قدرتمند در مسیر تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای توصیف کرد.

اردوغان همچنین اظهار داشت در شرایطی که تلاش‌ها برای ورود روند صلح غزه به مرحله دوم ادامه دارد، اقدامات دولت اسرائیل علیه فلسطینی‌ها افزایش یافته است. او افزود ترکیه به حمایت از برقراری صلح پایدار در منطقه و اقدامات لازم برای بازسازی غزه ادامه خواهد داد.