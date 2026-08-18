به گزارش کردپرس، علی فالح زیدی، نخستوزیر عراق، روز سهشنبه ۱۸ اوت ۲۰۲۶ در تماس تلفنی با مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، حمله پهپادی اخیر به اربیل را محکوم کرد.
بر اساس این گزارش، نخستوزیر عراق در این تماس، حمله پهپادی به دفتر خصوصی نخستوزیر اقلیم کردستان و محل اقامت رئیس دستگاه حفاظت را محکوم و تأکید کرد: «این حملات علیه عراق و اقلیم کردستان به هیچ وجه قابل قبول نیستند.»
مسرور بارزانی نیز از تماس و پیگیری نخستوزیر عراق قدردانی کرد و بر اهمیت حفاظت از امنیت و ثبات عراق و اقلیم کردستان تأکید کرد.
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