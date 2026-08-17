۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۶

عراقچی: هیچ چیزی حمله نابخردانه به دفتر نخست‌وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند/ دوستان کرد ما هوشیار باشند

عراقچی: هیچ چیزی حمله نابخردانه به دفتر نخست‌وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند/ دوستان کرد ما هوشیار باشند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزیر امور خارجه ایران با محکوم کردن حمله پهپادی به دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان، تأکید کرد که «هیچ چیزی حمله نابخردانه به دفتر نخست‌وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند» و از کردها خواست در برابر آنچه ترفندهای «پرچم دروغین» برای ایجاد اختلاف میان همسایگان خواند، هوشیار باشند.

به گزارش کردپرس، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، امروز دوشنبه ۱۷ اوت ۲۰۲۶، در واکنش به حمله پهپادی به دفتر خصوصی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیچ چیزی حمله نابخردانه به دفتر نخست‌وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند.»

عراقچی افزود: «دوستان کرد ما باید در برابر ترفندهای پرچم دروغین که با هدف ایجاد اختلاف میان همسایگان طراحی می‌شوند، هوشیار باشند.»

وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به روابط ایران با کردهای عراق تأکید کرد: «ما در برابر صدام و داعش از دوستان کرد خود حمایت کردیم و از امنیتی که آنها در مرز ما فراهم می‌کنند، سپاسگزاریم.»

این اظهارات در حالی مطرح شده است که دستگاه ضدتروریسم اقلیم کردستان پیشتر مدعی شده بود دو پهپاد بمب‌گذاری‌شده از سمت ایران به سوی دفتر خصوصی نخست‌وزیر اقلیم و محل اقامت رئیس دستگاه حفاظت در منطقه پیرمام هدایت شده‌اند؛ ادعایی که تاکنون از سوی مقام‌های ایرانی رد شده و عراقچی در موضع اخیر خود، ضمن محکوم کردن حمله، آن را در چارچوب ترفندهای «پرچم دروغین» برای ایجاد اختلاف میان همسایگان ارزیابی کرده است.

کد مطلب 2798352

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