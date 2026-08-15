به گزارش کردپرس، پس از تصویب قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی»، چگونگی رسیدگی به پروندههای قضایی حدود سه هزار و ۸۰۰ عضو PKK که گفته میشود در ۱۸ اردوگاه حضور دارند، در دستور کار قرار گرفته است.
براساس گزارش اوزگور جبه، خبرنگار روزنامه «نفس»، برای جلوگیری از ازدحام پروندهها در دستگاه قضایی، رسیدگیها متناسب با وضعیت هر پرونده در سه گروه انجام خواهد شد.
بررسی احکام قطعی در دادگاههای اجرای احکام
در گروه نخست، پرونده افرادی قرار میگیرد که محکومیت آنان قطعی شده و مشخص شده است در حملات مسلحانه مشارکت نداشتهاند.
قرار است پرونده این افراد در دادگاههای اجرای احکام بررسی و مجازاتهای آنان با مفاد قانون چارچوب تطبیق داده شود. پس از انجام این فرایند، اقدامات مربوط به آزادی آنان صورت خواهد گرفت.
رسیدگی به پرونده بازداشتشدگان در حال محاکمه
گروه دوم شامل زندانیانی است که محاکمه آنان هنوز ادامه دارد. پروندههای این افراد در دادگاههای کیفری سنگین بدوی بررسی و براساس مقررات قانون جدید درباره آنها تصمیمگیری خواهد شد.
در گروه سوم نیز پرونده افرادی قرار دارد که احکام آنان در مرحله تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور است. این پروندهها باید از سوی مراجع قضایی مربوط، مطابق قانون چارچوب دوباره ارزیابی شوند.
روند جداگانه برای اعضای تحت تعقیب
برای اعضای PKK که حکم بازداشت دارند و در ساختارهای کوهستانی یا تشکیلات اروپایی این سازمان حضور دارند، روند متفاوتی پیشبینی شده است.
براساس این طرح، پس از تسلیمشدن این افراد، اظهارات آنان ثبت و کیفرخواست در همان روز تنظیم خواهد شد. سپس پرونده در دادگاه کیفری سنگین ویژه جرائم تروریستی مطرح میشود.
پیشبینی شده است دادگاه پس از لغو حکم بازداشت، با استناد به قانون چارچوب درباره آزادی آنان تصمیم بگیرد.
در این گزارش همچنین ادعا شده است در ۳۵ تونل زیرزمینی در شمال عراق، شمار زیادی سلاح و مهمات کشف شده است؛ بااینحال جزئیات بیشتری درباره محل، زمان و نهاد کشفکننده این تجهیزات ارائه نشده است.
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